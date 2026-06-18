ناقد رياضي: اتحاد الكرة يخطط لتجديد عقد حسام حسن لمدة 4 سنوات بعد المونديال

كشف الناقد الرياضي حاتم رضا، في تصريحات إذاعية، أن اتحاد الكرة المصري لديه نية للتجديد مع المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن وجهازه المعاون لمدة 4 سنوات، وذلك عقب انتهاء بطولة كأس العالم.

وأوضح رضا أن مسؤولي اتحاد الكرة كانوا قد تحدثوا مع “العميد” قبل انطلاق المونديال بشأن ملف التجديد، إلا أن حسام حسن رفض فتح هذا الملف في ذلك التوقيت، مفضلًا تأجيل أي نقاشات لحين انتهاء البطولة، نظرًا لانشغاله الكامل بالتحضيرات.

وأضاف أن الاتجاه داخل الاتحاد هو حسم مستقبل الجهاز الفني بعد نهاية المشاركة في كأس العالم، في ظل الرغبة في استقرار قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

استهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم بتعادل أمام نظيره منتخب بلجيكا، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره النيوزيلندي يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، ضمن مواجهات الجولة الثانية بكأس العالم 2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحا، وتقام المباراة على ملعب بي سي بلايس بكندا