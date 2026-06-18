هاري كين يكتب التاريخ مع إنجلترا.. وجاري لينيكر: أفضل مهاجم في تاريخ الكرة الإنجليزية

واصل هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، صناعة المجد بقميص "الأسود الثلاثة"، بعدما قاد فريقه لتحقيق انتصار مثير على منتخب كرواتيا بنتيجة 4-2، في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

تألق قائد إنجلترا لم يتوقف عند حدود الفوز، بعدما سجل ثنائية رائعة في شباك كرواتيا، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المهاجمين في تاريخ المنتخب الإنجليزي، ويحظى بإشادة كبيرة من أسطورة الكرة الإنجليزية جاري لينيكر.

لينيكر يضع كين في قمة مهاجمي إنجلترا

أشاد جاري لينيكر، الهداف التاريخي السابق لمنتخب إنجلترا، بالمستوى الذي ظهر به هاري كين، مؤكدًا أن مهاجم بايرن ميونخ أصبح أفضل مهاجم أنجبته الملاعب الإنجليزية على مر التاريخ.

وقال لينيكر في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN": "يسعدني أن يعادل كين رقمي، لكنني لا أزال متفوقًا عليه أبجديًا، وهذا هو المهم حقًا".

وأضاف: "هاري كين هو أفضل مهاجم أنجبته الملاعب الإنجليزية عبر تاريخها، هذه قناعة راسخة لدي اليوم، فهو لاعب متكامل وقادر على صناعة الفارق بأكثر من طريقة".

رقم تاريخي لقائد الأسود الثلاثة

وبفضل هدفيه أمام كرواتيا، رفع هاري كين رصيده إلى 10 أهداف في نهائيات كأس العالم، ليعادل الرقم الذي حققه جاري لينيكر خلال مشاركاته السابقة مع المنتخب الإنجليزي في البطولة.

ويواصل كين كتابة أرقامه القياسية مع منتخب بلاده، بعدما أصبح أحد أهم العناصر الهجومية في تاريخ إنجلترا خلال السنوات الأخيرة.

إنجلترا تتصدر مجموعتها

وبهذا الفوز، حصد منتخب إنجلترا أول 3 نقاط في مشواره بالمونديال، ليتصدر المجموعة الثانية عشرة بفارق الأهداف عن منتخب غانا صاحب المركز الثاني.

ويستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة غانا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات، قبل أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة بنما يوم 27 يونيو الجاري.