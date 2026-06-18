لدينا الأفضل.. توخيل يشيد بأداء منتخب إنجلترا بعد الفوز على كرواتيا

أبدى الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على كرواتيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن لاعبيه استحقوا الانتصار بعد الأداء المميز الذي قدموه، خاصة في الشوط الثاني.

وأوضح توخيل، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن منتخبه لم يظهر بأفضل صورة خلال الشوط الأول، حيث سيطر التوتر على أداء اللاعبين، وهو ما جعلهم يترددون في اتخاذ القرارات داخل الملعب ويلجؤون كثيرًا إلى التمريرات الخلفية، الأمر الذي أثر على إيقاع الفريق.

وأشار المدير الفني إلى أن حديثه مع اللاعبين بين الشوطين كان له تأثير واضح، بعدما طالبهم باللعب بجرأة أكبر والاعتماد على الحلول الهجومية، وهو ما انعكس على الأداء، حيث نجح المنتخب في تسجيل هدفين إضافيين وحسم اللقاء.

وأكد توخيل أن الفريق لا يزال قادرًا على تقديم مستويات أفضل خلال البطولة، مشددًا على أهمية البناء على الإيجابيات والعمل على تصحيح الأخطاء في المباريات المقبلة، من أجل الظهور بصورة أقوى.

وأشاد بقائد المنتخب هاري كين، مؤكدًا أنه يجسد شخصية القائد الحقيقي بفضل التزامه الكبير داخل الملعب وخارجه، كما كشف أن استبدال ديكلان رايس جاء بسبب شعوره ببعض الآلام في أسفل الظهر وأعلى العضلة الخلفية، وأن الجهاز الفني فضّل عدم المخاطرة به رغم تحسن حالته.

كما أثنى على جود بيلينجهام، مشيرًا إلى أنه يتألق في المواجهات الكبرى ويملك شخصية قوية، بالإضافة إلى إشادته بما قدمه ماركوس راشفورد من التزام وجهد طوال فترة المعسكر، رغم عدم توفيقه في بعض الفرص.

واختتم توخيل تصريحاته بطابع ساخر، مطالبًا الاتحاد الدولي لكرة القدم بإعادة تنظيم أماكن المصورين أثناء عزف النشيد الوطني، مؤكدًا أن وجودهم بكثافة حرمه من رؤية لاعبيه والاستمتاع بتلك اللحظة