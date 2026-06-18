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مونديال 2026 يشهد ميلاد رقم جديد.. هاري كين يكتب التاريخ في ليلة استثنائية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مونديال 2026 يشهد ميلاد رقم جديد.. هاري كين يكتب التاريخ في ليلة استثنائية

هاري كين
هاري كين
منتصر الرفاعي

واصل هاري كين كتابة التاريخ بقميص منتخب إنجلترا بعدما قاد "الأسود الثلاثة" لتحقيق فوز مثير على كرواتيا بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسجل قائد المنتخب الإنجليزي هدفين خلال الشوط الأول ليؤكد مكانته كأحد أعظم المهاجمين في تاريخ بلاده ويقود منتخبه لحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالمونديال.

معادلة رقم جاري لينيكر التاريخي

بثنائيته أمام كرواتيا رفع هاري كين رصيده إلى 10 أهداف في كأس العالم ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم جاري لينيكر كأكثر لاعب إنجليزي تسجيلا في تاريخ البطولة العالمية.

ويقترب كين من الانفراد بالرقم التاريخي خلال المباريات المقبلة في ظل مواصلته تقديم مستويات مميزة على الساحة الدولية.

جاري لينيكر 

إنجاز غير مسبوق عبر ثلاث نسخ متتالية

دخل مهاجم إنجلترا سجلات المونديال من أوسع أبوابها، بعدما أصبح أول لاعب إنجليزي يسجل أكثر من هدف في ثلاث نسخ مختلفة من كأس العالم.

وسبق لكين أن أحرز 6 أهداف في نسخة روسيا 2018 ثم سجل هدفين في قطر 2022 قبل أن يضيف هدفين جديدين في نسخة 2026 ليواصل تألقه الاستثنائي في البطولة الأهم عالميا.

كما أصبح قائد إنجلترا ثاني لاعب في تاريخ المنتخب الإنجليزي ينجح في التسجيل خلال ثلاث نسخ متتالية من كأس العالم، لينضم إلى ديفيد بيكهام الذي حقق هذا الإنجاز في بطولات 1998 و2002 و2006.

ويعكس هذا الرقم مدى استمرارية كين وقدرته على التألق في أكبر المحافل الدولية على مدار سنوات طويلة.

أرقام خاصة من الكرات الرأسية وركلات الجزاء

شهدت المباراة تسجيل أحد هدفي كين بضربة رأس ليصبح رابع لاعب إنجليزي يحرز ثنائية رأسية في تاريخ كأس العالم بعد جيف هيرست وديفيد بلات وجون ستونز.

كما انفرد نجم بايرن ميونخ بصدارة أكثر اللاعبين تسجيلا من ركلات الجزاء في تاريخ كأس العالم  باستثناء ركلات الترجيح - بعدما رفع رصيده إلى خمسة أهداف من علامة الجزاء.

إنجلترا تواصل تفوقها في المباريات الافتتاحية

على مستوى المنتخب، حققت إنجلترا فوزها الثالث تواليًا في المباريات الافتتاحية بكأس العالم، وهو إنجاز يتحقق للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها بالمونديال.

ويعكس هذا الرقم قدرة المنتخب الإنجليزي على الدخول بقوة في المنافسات الكبرى خلال السنوات الأخيرة.

كرواتيا تواصل معاناة البداية

في المقابل، استمرت معاناة المنتخب الكرواتي في الجولات الافتتاحية بعدما تلقى خسارته الرابعة في آخر ست مباريات افتتاحية بكأس العالم.

وخلال تلك السلسلة، حققت كرواتيا فوزا واحدا فقط مقابل تعادل وحيد، لتتساوى مع أستراليا ضمن أكثر المنتخبات تعرضًا للخسارة في الجولة الأولى منذ نسخة 2002.

مباراة تدخل قائمة المواجهات النادرة

وشهدت المواجهة رقما استثنائيا في تاريخ البطولة بعدما أصبحت ثامن مباراة فقط في كأس العالم يتمكن خلالها المنتخبان من تسجيل هدفين لكل منهما قبل نهاية الشوط الأول.

كما تعد ثاني مباراة تحقق هذا السيناريو خلال القرن الحادي والعشرين بعد مواجهة صربيا وسويسرا في كأس العالم 2022، لتؤكد المباراة مكانتها كواحدة من أكثر مواجهات الدور الأول إثارة في مونديال 2026.

كأس العالم هاري كين كرواتيا منتخب إنجلترا جاري لينيكر روسيا 2018 قطر 2022

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