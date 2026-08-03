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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعليق ساخر من باسم سمرة عن الزلزال: كمل نوم عندك بصمة الصبح

باسم سمرة
باسم سمرة
ميرنا محمود

علق الفنان باسم سمرة على الهزة الأرضية التي شعر بها عدد كبير من المواطنين في القاهرة والجيزة، بأسلوب ساخر أثار تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

و نشر  باسم سمرة صورة له عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وأرفقها بتعليق : "ده زلزال عادي يا حبيب أخوك.. كمل نوم عندك بصمة الصبح".

و​أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، هزة أرضية علي بعد 38 كيلومتر  من السويس وكانت بياناتها كالتالي : اليوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2026.

​وأفاد البيان الرسمي الصادر عن المعهد بأن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 03:00:29 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبلغت قوتها 5.2 درجة على مقياس ريختر.

​وفيما يلي التفاصيل الفنية للشرك الزلزالي وفقًا لبيانات المعهد:

​الموقع: علي بعد 61.0 كيلومتر  شمال شرق شرم الشيخ .

​خط العرض: 30.30 شمالاً.

​خط الطول: 32.61 شرقاً.

​العمق: 10 كم.

​أكد  الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه لم يرد للمعهد حتى الآن ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية من جانب المواطنين، كما لم يثبت وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

​شعر عدد من المواطنين في مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى وبعض المحافظات المجاروة، بهزة أرضية (زلزال) متوسطة إلى قوية، مما أثار تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.  

​وعلى الفور، بدأت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تحليل البيانات الخاصة بالهزة لتحديد مركزها، وقوتها على مقياس ريختر، وعمقها.

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