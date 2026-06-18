محمد عبدالجليل: تريزيجيه مرشح لقيادة هجوم مصر أمام نيوزيلندا.. وأنصح رضا عبد العال بالهدوء

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن حسام حسن لن يجري تغييرات كبيرة على تشكيل منتخب مصر في مواجهة نيوزيلندا، مشيرًا إلى إمكانية مشاركة محمود حسن تريزيجيه أساسيًا، كما وجه رسالة إلى رضا عبد العال، مطالبًا إياه بالتوقف عن انتقاد التوأم في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها المنتخب.

منتخب مصر

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "حسام حسن لن يجري تغييرات كثيرة في تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا، ومن الوارد مشاركة تريزيجيه على حساب زيكو، أو اللعب بديفندر واحد، على أن يتواجد في وسط الملعب كل من زيكو وتريزيجيه بجانب إمام عاشور".

وأضاف: "مباراة نيوزيلندا تحتاج إلى لاعبي كرة في وسط الملعب من أجل فرض السيطرة ومواجهة القوة البدنية التي يتميز بها لاعبو المنتخب النيوزيلندي".

وتابع: "أنصح رضا عبد العال بالهدوء، وأقول له كفاية كده، وافتكر أنه كان زميلك في الملعب وكنت معه في غرفة واحدة، ومصر تمر بأفضل فتراتها مع حسام حسن، وهذا ليس الوقت المناسب للهجوم على الناس".

واختتم عبدالجليل تصريحاته قائلًا: "رضا عبد العال يعلم من داخله أن إبراهيم وحسام حسن يحبان مصر جدًا، وأنا لست مع تصريحاته ضد التوأم".