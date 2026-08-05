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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغا عن حادث وقع على بعد 9 أميال بحرية أمام اليمن

بلاغ عن سفينة
بلاغ عن سفينة
محمد على

تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغًا متأخرًا عن حادث وقع على بعد 9 أميال بحرية جنوب غرب المخا في اليمن.

أفاد مسؤول أمن السفينة (CSO) بأن السفينة تعرضت لهجوم بواسطة زورق سطحي غير مأهول، ما تسبب في اندلاع حريق على متنها.

وقد أنقذت السلطات المحلية أفراد الطاقم، وهم جميعًا بأمان وبصحة جيدة، فيما تم الإبلاغ عن غرق السفينة.

وسبق وتعرّضت سفينة لهجوم إيراني جديد أثناء عبورها مضيق هرمز، فيما اصطدمت مفاوضات إعادة فتح الممر المائي بـ"خلاف" حول الرسوم، ما يزيد الغموض بشأن مستقبل أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، رغم تأكيد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الاتفاق قد يكون قريباً، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وبحسب مقترح قيد البحث، ستدخل السفن المتجهة إلى دول الخليج عبر المياه الإيرانية، بينما تمر السفن الخارجة من الخليج عبر المياه العُمانية من دون دفع رسوم، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن مصادر.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية UKMTO أفادت، في وقت سابق الثلاثاء، بأن سفينة شحن أصيبت بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عُمان.

ولم تحدد الهيئة اسم السفينة أو الجهة المسؤولة عن الهجوم، لكن الحادث قدم تذكيراً جديداً بأن حركة الملاحة التجارية لا تزال معرضة للخطر، رغم استمرار الجهود الدبلوماسية لإعادة فتح المسار.

كما قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في مقابلة مع شبكة CNBC إن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق بحلول، الأربعاء، لحل الخلاف بشأن المضيق، وهو ما قد يدفع أسعار النفط إلى الانخفاض.

لكن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال لاحقاً إن المحادثات بشأن إعادة فتح المضيق أحرزت تقدماً، لكنها لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي.

هيئة عمابات التجارة اليمن بلاغ غرق سفينة

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