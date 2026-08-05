الصين تعلن اتخاذ إجراءات مضادة ضد ستة كيانات أمريكية

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم /الأربعاء/ اتخاذ إجراءات مضادة ضد ستة كيانات أمريكية، من بينها شركة ((أبلايد دي إن إيه ساينسز)).

ذكرت ذلك وكالة الامباء الصينية (شينخوا) وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ اليوم، اتخذت ردا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية .

وقالت الوزارة إن الخطوة الأمريكية تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، وتقوض سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية على نحو خطير.