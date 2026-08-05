بيتكوين تستقر فوق 64 ألف دولار مع ترقب اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز

استقرت عملة "بيتكوين"، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، فوق مستوى 64 ألف دولار خلال تعاملات اليوم / الأربعاء / ، مدعومة بحالة من التفاؤل بشأن قرب التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، رغم استمرار الضغوط التي تواجه سوق الأصول الرقمية.

وذكر موقع "إنفستينج" المالي، أن عملة "بتكوين" ارتفعت بنسبة 0.9% لتسجل نحو 64.2 ألف دولار، بعدما تحركت في نطاق محدود خلال الأيام الماضية، في ظل ترقب المستثمرين لتطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط وانعكاساتها على الأسواق العالمية.

يأتي ذلك بالتزامن مع تقارير إعلامية أشارت إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما عزز شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، رغم استمرار حالة الحذر في أسواق العملات المشفرة.

وفي المقابل، حدت بعض العوامل السلبية من مكاسب السوق، من بينها عمليات بيع جديدة نفذتها شركة "ستراتيجي" المالكة لكميات كبيرة من عملة "بتكوين"، إلى جانب استمرار تداعيات الاختراق الإلكتروني الأخير الذي تعرض له أحد مزودي خدمات الأصول الرقمية.

تعد شركة "ستراتيجي"، المعروفة سابقا باسم "مايكروستراتيجي"، أكبر شركة مدرجة في البورصة المالكة لعملة "بتكوين"، إذ تعتمد على شراء العملة المشفرة والاحتفاظ بها كأحد المكونات الرئيسية لاستراتيجيتها الاستثمارية، وتمتلك مئات الآلاف من وحدات "بتكوين"، ما يجعل تحركاتها الشرائية أو البيعية محل متابعة وثيقة من الأسواق.

وانعكس التفاؤل بشأن المضيق على الأسواق العالمية، إذ تراجعت أسعار النفط وتحسنت معنويات المستثمرين، إلا أن أداء العملات المشفرة ظل محدودا مقارنة بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، التي واصلت جذب تدفقات استثمارية بفضل قوة نتائجها المالية.

وشهدت العملات المشفرة الأخرى تحركات متباينة، حيث استقرت عملة "إيثريوم" قرب مستوياتها السابقة، بينما سجلت كل من "إكس آر بي" و"سولانا" و"كاردانو" و"بينانس كوين" تغيرات محدودة، في ظل استمرار المستثمرين في ترقب المستجدات الجيوسياسية واتجاهات السياسة النقدية العالمية.

تأتي تحركات سوق العملات المشفرة في وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب مسار أسعار الفائدة العالمية، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات الرقمية.