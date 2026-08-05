إبراهيم فايق يعلق على انتقال محمد صلاح: انضممت لمشجعي طرابزون سبور

علق الإعلامي إبراهيم فايق على انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي، معبرًا عن دعمه للاعب في تجربته الجديدة.

وكتب فايق، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»: «🚨 عاجل: أعلن انضمامي لمشجعي فريق طرابزون سبور التركي.. أينما تواجد صلاح تواجدنا بالقلب والعقل».

وجاءت رسالة إبراهيم فايق بعد وصول محمد صلاح إلى تركيا تمهيدًا لإتمام إجراءات انتقاله إلى طرابزون سبور، في صفقة حظيت باهتمام واسع من جماهير الكرة المصرية والتركية.ذ

ذهب النجم المصري محمد صلاح، اليوم الأربعاء، إلى مستشفى أجيبادم ماسلاك في إسطنبول، للخضوع للفحوصات الطبية اللازمة قبل استكمال إجراءات انتقاله إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي.

ويأتي دخول قائد منتخب مصر إلى المستشفى بعد وصوله إلى تركيا مباشرة، حيث يحظى باستقبال جماهيري كبير، في ظل اقتراب الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المنتظر أن ينهي صلاح الفحوصات الطبية، قبل توقيع عقود انتقاله رسميًا إلى طرابزون سبور، على أن يقدم النادي لاعبه الجديد في مراسم خاصة خلال الساعات المقبلة.

وكان صلاح وصل إلى تركيا وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع، بعدما أنهى رحلته التاريخية مع ليفربول، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته الاحترافية مع النادي التركي.

