قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عايزه مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة بالهرم
فضل شاكر مهدد بالعمى| مضاعفات خطيرة لمرض شهير.. تفاصيل
محتاجينه الموسم الجديد | قرار غير متوقع في الزمالك يفاجئ جمهور الفريق
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
الذكاء الاصطناعي يلتهم الطاقة.. خبير: الرقائق والكهرباء أكبر عقبتين أمام المستقبل
عروض على الكميات.. تخفيضات في أسعار الدواجن والطيور.. شوف وصلت كام؟
أخبار التكنولوجيا | ارتفاع تكاليف الذكاء الاصطناعي يدفع مايكروسوفت إلى بابٍ جديد.. ميزة ذكية في Gmail تتحول إلى كابوس
نجم نيوزيلندا قبل مواجهة مصر : الفراعنة يملكون لاعبين أصحاب خبرة .. ولا نخشى أي منافس
خبير تربوي يكشف 8 أسباب لأزمة ارتفاع معدلات رسوب طلاب المدارس الدولية في مواد الهوية
ليفربول يتوصّل إلى اتفاق لضمّ المهاجم الإسباني مونيوث من أوساسونا
أحمد حسن : مشروعات استثمارية جديدة بأرض الزمالك في أكتوبر لدعم خزينة النادي
بعد تحرك البرلمان في مصرع بائعة الشاي .. ما عقوبة القتل الخطأ بالقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوناثان تاه يوجه رسالة مؤثرة إلى يان ديوماندي قبل مواجهة ألمانيا وكوت ديفوار

جوناثان تاه
جوناثان تاه
حسام الحارتي

وجّه جوناثان تاه، مدافع منتخب ألمانيا، رسالة دعم مؤثرة إلى لاعب منتخب كوت ديفوار يان ديوماندي، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وقال تاه في تصريحات إعلامية: “في الأيام القليلة الماضية قرأت قصة يان ديوماندي وقد أثرت بي جدًا. كرة القدم توحد الناس، واللاعبون يدركون مدى صعوبة تلك اللحظات على حياتهم الشخصية. أتمنى له كل التوفيق، فهو لاعب عظيم وموهبة عظيمة”.

وتأتي تصريحات الدولي الألماني في إطار الإشادة بالظروف والتحديات التي مر بها ديوماندي في مسيرته، مؤكدًا أن كرة القدم لا تقتصر على المنافسة داخل الملعب فقط، بل تحمل أيضًا رسائل إنسانية وقيمًا تجمع اللاعبين من مختلف الجنسيات والثقافات.

جوناثان تاه ألمانيا منتخب ألمانيا كوت ديفوار كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا

صورة ارشيفية

زوج ينهي حياة زوجته في الإسماعيلية ويخفي جثتها تحت السرير

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

مباراة تركيا وباراجوي

طرد تاريخي.. مباراة تركيا وباراجوي تشهد أول تطبيق لتعديلات الفيفا الجديدة

حسين فهمي

حسين فهمي باكيا: رفضت المشاركة في التظاهرات ضد مبارك لهذا السبب

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | كل ما تود معرفته عن مرض نور أبنه عمرو دياب.. عادات يومية تحميك من الإصابة بجرثومة المعدة

روبيو

أكسيوس: وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة خليجية الأسبوع المقبل

بائعة الشاي

بأي ذنب ذهبت.. تعليق مؤثر من سهير جودة على وفاة هدير بائعة الشاي

بالصور

أفضل طرق لتناول بذور الشيا للحصول على فوائدها .. بوصفات سهلة

فوائد بذور الشيا الصحية
فوائد بذور الشيا الصحية
فوائد بذور الشيا الصحية

على الموضة.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

لوك جذاب .. روبي تستعرض رشاقتها.. صور

روبي
روبي
روبي

فستان أنيق.. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

فيديو

جوناثان ديفيد لقاء كندا وقطر

4 أرقام قياسية في لقاء كندا وقطر.. ليلة لن ينساها الكنديون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد