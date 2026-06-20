جوناثان تاه يوجه رسالة مؤثرة إلى يان ديوماندي قبل مواجهة ألمانيا وكوت ديفوار

وجّه جوناثان تاه، مدافع منتخب ألمانيا، رسالة دعم مؤثرة إلى لاعب منتخب كوت ديفوار يان ديوماندي، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وقال تاه في تصريحات إعلامية: “في الأيام القليلة الماضية قرأت قصة يان ديوماندي وقد أثرت بي جدًا. كرة القدم توحد الناس، واللاعبون يدركون مدى صعوبة تلك اللحظات على حياتهم الشخصية. أتمنى له كل التوفيق، فهو لاعب عظيم وموهبة عظيمة”.

وتأتي تصريحات الدولي الألماني في إطار الإشادة بالظروف والتحديات التي مر بها ديوماندي في مسيرته، مؤكدًا أن كرة القدم لا تقتصر على المنافسة داخل الملعب فقط، بل تحمل أيضًا رسائل إنسانية وقيمًا تجمع اللاعبين من مختلف الجنسيات والثقافات.