ليفربول يتوصّل إلى اتفاق لضمّ المهاجم الإسباني مونيوث من أوساسونا

نجح ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع المهاجم الإسباني فيكتور مونيوث من أوساسونا مقابل صفقة قُدّرت قيمتها بـ34.5 مليون جنيه إسترليني (45.5 مليون دولار).

وخضع مونيوث الموجود حاليا مع منتخب بلاده في كأس العالم في أميركا الشمالية، للفحص الطبي في مقر إقامة منتخبإسبانيا في تينيسي، ووافق على عقد يمتد لست سنوات مع ليفربول.

وسيصبح اللاعب البالغ 22 عاما أول صفقة للمدرب الجديد لـ"الريدز" مواطنه أندوني إيراولا منذ توليه المهمة خلفاللهولندي آرنه سلوت المقال من منصبه.

وجاء في بيان للنادي على موقعه الرسمي: "توصل نادي ليفربول إلى اتفاق للتعاقد مع فيكتور مونيوث من أوساسونا، وذلكرهنا بالحصول على تصريح عمل والموافقة الدولية".



