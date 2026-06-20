برشلونة يحسم صفقة حمزة عبد الكريم رسميًا خلال أيام

أكد أحمد حسن، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية كشفت عن اقتراب نادي برشلونة من الإعلان رسميًا عن التعاقد مع الموهبة المصرية حمزة عبد الكريم بشكل نهائي.

حمزة عبد الكريم

وأوضح أن النادي الإسباني أنهى معظم إجراءات الصفقة، ولم يتبق سوى بعض الخطوات الإدارية البسيطة قبل الكشف عن التعاقد رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم سيخوض فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني الألماني هانز فليك داخل صفوف برشلونة، في خطوة تعكس ثقة متزايدة في إمكانياته.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك قناعة داخل النادي بأن فليك لن يتأخر في منح اللاعب الشاب فرصة حقيقية مع الفريق الأول، خاصة بعد إشادة مدربي فرق الشباب بقدراته.

وأضاف التقرير أن حمزة عبد الكريم لفت الأنظار بفضل روحه التنافسية الاستثنائية، وشخصيته القوية، ونضجه الذي يتجاوز عمره، ما جعله ضمن أبرز المواهب الواعدة داخل النادي في الفترة الحالية.