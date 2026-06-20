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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ونيوزيلندا يوم الاثنين 22 يونيو الجاري، على ملعب بمدينة فانكوفر في كندا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

إمام عاشور: لن نكون ضيوف شرف في كأس العالم

وأعرب إمام عاشور لاعب منتخب مصر، عن حزنه لفقدان نقطتين أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة بالمونديال، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال عاشور في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس: "كنا نطمح في تحقيق الفوز أمام بلجيكا، لكن التعادل أصبح أمرًا واقعًا، وسنواصل القتال في المباريات المقبلة".

وأضاف: "منتخب مصر لن يكون ضيف شرف في كأس العالم، جئنا من أجل تحقيق نتائج مميزة والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة".

وأشار لاعب الفراعنة إلى قوة قائمة المنتخب، قائلًا: "لدينا لاعبون كبار مثل محمد صلاح وعمر مرموش، ودائمًا يتحدثون معنا وينقلون لنا خبراتهم الكبيرة".

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى

يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن منتخب بلجيكا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يأتي منتخبا إيران ونيوزيلندا في المركزين الثالث والرابع بدون نقاط، بعد عدم خوض مواجهتهما حتى الآن.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع بلجيكا بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب لومين فيلد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقدم إمام عاشور لصالح منتخب مصر في الدقيقة 20، قبل أن يدرك منتخب بلجيكا التعادل بهدف عكسي سجله محمد هاني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 67.

منتخب مصر منتخب نيوزيلندا كأس العالم

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