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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موفد "المتحدة" بفعاليات المونديال: منتخب مصر يدخل مواجهة نيوزيلندا بثقة كبيرة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد محمد المهدي موفد قطاع أخبار المتحدة في فعاليات كأس العالم 2026، أن منتخب مصر أنهى استعداداته الأساسية لمواجهة نيوزيلندا وسط أجواء من التركيز والانضباط، مشيرًا إلى أن البعثة وصلت إلى مدينة فانكوفر الكندية بعد معسكرها في الولايات المتحدة، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وفنية مكثفة، إلى جانب محاضرات فنية للكابتن حسام حسن ركزت على نقاط القوة والضعف لدى المنتخب النيوزيلندي.

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تفاصيل مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا 

وأوضح المهدي، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الجالية المصرية في كندا حرصت على مؤازرة المنتخب سواء في مقر الإقامة أو خلال التدريبات، لافتًا إلى أن الجماهير المصرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الحضور المتوقع في المباراة، مع بيع معظم تذاكر اللقاء، وأن الجهاز الفني واللاعبين، وفي مقدمتهم محمد صلاح، تفاعلوا مع المشجعين والتقطوا الصور التذكارية معهم، ما ساهم في رفع الروح المعنوية داخل المعسكر.

وأشار موفد المتحدة ، إلى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة عقد جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني، ووعد بمكافآت مالية كبيرة في حال تحقيق الفوز، نظرًا لأهمية المباراة في تعزيز فرص التأهل للدور التالي، كما شدد الجهاز الفني على ضرورة عدم الاستهانة بمنتخب نيوزيلندا، الذي يمتلك عناصر قوية بدنيًا وسريعة، رغم افتقاده للخبرة الكبيرة على الساحة العالمية.

وكشف «المهدي»، أن حسام حسن استقر بنسبة كبيرة على الدفع بالتشكيل نفسه الذي خاض مواجهة بلجيكا، في ظل الاقتناع بالمستوى الذي قدمه اللاعبون خلال اللقاء السابق، موضحا أن المنتخب يعول على الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش لاستغلال الثغرات الدفاعية لدى المنافس، كما أن حالة الثقة والتركيز التي تسيطر على اللاعبين تعزز فرص تحقيق الفوز ومواصلة المشوار في البطولة. 

كأس العالم 2026 مواجهة نيوزيلندا كاس العالم

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