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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

عربي يتفوق على نجوم العالم.. حراس المرمى يسرقون المشهد في كأس العالم 2026

حارس مرمى
حارس مرمى
أمينة الدسوقي

رغم أن الجولة الأولى من كأس العالم 2026 شهدت مهرجانا تهديفيا غير مسبوق، فإن الأضواء لم تتجه فقط نحو المهاجمين والنجوم الذين هزوا الشباك، بل سلطت أيضا على حراس المرمى الذين لعبوا دور البطولة في العديد من المباريات.

ففي الوقت الذي احتفلت الجماهير بالأهداف الغزيرة، كان هناك أبطال يقفون في الخط الأخير، يتصدون للكرات الصعبة ويحافظون على آمال منتخباتهم في واحدة من أكثر النسخ إثارة في تاريخ كأس العالم.

محمد العويس نجم عربي يتربع على القمة

فرض حارس المنتخب السعودي محمد العويس نفسه بطلاً للجولة الأولى بعدما تصدر قائمة أكثر حراس المرمى تصديًا للكرات.

ونجح العويس في إبعاد 9 محاولات خطيرة عن مرماه، ليقدم واحدة من أفضل المباريات الفردية لحارس مرمى في البطولة حتى الآن، مؤكداً مجددًا مكانته كأحد أبرز الحراس العرب في العقد الأخير.

منتخب السعودية

ولم يكن تألق العويس مفاجئا للمتابعين، فالحارس السعودي يمتلك سجلًا حافلًا من المشاركات الدولية واللحظات الحاسمة، أبرزها مساهمته في الإنجازات الأخيرة للمنتخب السعودي على الساحة العالمية والقارية.

باتريك بيتش الجدار الأسترالي

في المركز الثاني جاء الحارس الأسترالي باتريك بيتش بـ8 تصديات، بعدما تحمل ضغطًا هجوميًا كبيرًا طوال المباراة.

كأس العالم

وأظهر الحارس الأسترالي ردود فعل مميزة وقدرة عالية على التعامل مع الكرات القريبة، ليؤكد أنه أحد أبرز اكتشافات البطولة في مركز حراسة المرمى.

فوزينيا قائد الرأس الأخضر

واصل الحارس المخضرم فوزينيا كتابة فصول جديدة في مسيرته الدولية، بعدما نجح في التصدي لـ7 كرات خطيرة خلال مواجهة منتخب بلاده.

وساهمت تدخلاته الحاسمة في منح الرأس الأخضر نتيجة إيجابية أمام أحد المنتخبات المرشحة للمنافسة، ليؤكد أن الخبرة ما زالت تصنع الفارق في البطولات الكبرى.

ليفاكوفيتش استمرار التألق الكرواتي

لم يكن ظهور الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش مفاجئا لعشاق كرة القدم، بعدما اعتاد التألق في البطولات الكبرى.

الحارس الذي كان أحد أبرز نجوم مونديال 2022 واصل عروضه القوية بتسجيل 7 تصديات، ليحافظ على مكانته بين نخبة حراس العالم.

بيرانوند وميندي خبرة المونديال

واصل الإيراني علي رضا بيرانوند تأكيد قيمته الكبيرة داخل المنتخب الإيراني، بعدما تصدى لـ6 كرات خلال الجولة الأولى.

أما السنغالي إدوارد ميندي، فقد أثبت مجددًا أنه أحد أكثر الحراس استقرارًا في القارة الأفريقية، بعدما لعب دورًا مهمًا في الحفاظ على توازن منتخب بلاده من خلال 5 تصديات مؤثرة.

أبو ندى وبونو حضور عربي لافت

شهدت قائمة أفضل الحراس حضورًا عربيًا مميزًا، ليس فقط عبر محمد العويس، بل أيضًا من خلال القطري محمود أبو ندى والمغربي ياسين بونو.

وأظهر الثنائي مستويات قوية في ظل الضغوط الكبيرة التي واجهتها منتخباتهما، ليؤكدا استمرار المدرسة العربية في تقديم حراس مرمى قادرين على المنافسة في أكبر المحافل العالمية.

ويملك بونو تحديدًا خبرة واسعة اكتسبها من مشاركاته مع المغرب في البطولات الكبرى، حيث كان أحد أبرز نجوم كأس العالم 2022.

الجولة الأولى مهرجان أهداف ومفاجآت

شهدت الجولة الأولى من كأس العالم 2026 واحدة من أقوى البدايات في تاريخ البطولة، بعدما سجلت المنتخبات 75 هدفًا في 24 مباراة، وهو أعلى معدل تهديفي للجولة الافتتاحية منذ أكثر من ستة عقود.

وتألقت منتخبات ألمانيا وإنجلترا والسويد والنرويج هجوميًا، فيما نجح نجوم كبار مثل ليونيل ميسي وكيليان مبابي وإيرلينغ هالاند في فرض بصمتهم مبكرًا على البطولة.

كما شهدت الجولة العديد من النتائج اللافتة التي أعادت رسم خريطة الترشيحات للمنافسة على اللقب، وأكدت أن النسخة الحالية ستكون من أكثر النسخ تنافسية وإثارة.

مونديال الـ48 منتخبًا فرص أكبر ومنافسة أوسع

تُعد بطولة كأس العالم 2026 محطة تاريخية في مسيرة اللعبة، كونها النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا.

وأتاح هذا التوسع فرصة ظهور مدارس كروية جديدة على الساحة العالمية، كما زاد من تنوع المنافسات داخل المجموعات، الأمر الذي انعكس على مستوى الإثارة وعدد الفرص والأهداف.

وفي المقابل، فرض النظام الجديد تحديات إضافية على المنتخبات الكبرى، التي باتت مطالبة بالحفاظ على تركيزها أمام منافسين أكثر تنوعًا وطموحًا.

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