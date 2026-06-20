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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمزة عبد الكريم يقترب من الحلم.. فرصة قريبة مع الفريق الأول لبرشلونة

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
محمد بدران

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم سيخوض فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني الألماني هانز فليك داخل صفوف برشلونة، في خطوة تعكس ثقة متزايدة في إمكانياته.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك قناعة داخل النادي بأن فليك لن يتأخر في منح اللاعب الشاب فرصة حقيقية مع الفريق الأول، خاصة بعد إشادة مدربي فرق الشباب بقدراته.

وأضاف التقرير أن حمزة عبد الكريم لفت الأنظار بفضل روحه التنافسية الاستثنائية، وشخصيته القوية، ونضجه الذي يتجاوز عمره، ما جعله ضمن أبرز المواهب الواعدة داخل النادي في الفترة الحالية.

حمزة عبد الكريم فليك برشلونة الدوري الإسباني

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