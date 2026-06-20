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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور: الزمالك وبيراميدز إلى دوري الأبطال.. والأهلي للكونفدرالية

الغندور
الغندور
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن الجدل المثار حول مشاركة الأندية المصرية في البطولات الأفريقية لا يستند إلى حقائق جديدة، مشيرًا إلى أن الزمالك وبيراميدز سيشاركان في دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك الأهلي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية. 

الأندية المصرية 

وأضاف الغندور أن نادي زد ينتظر الإعلان الرسمي عن مشاركته إلى جانب الأهلي في الكونفدرالية، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، موضحًا أن اتحاد الكرة لم يعلن حتى الآن بشكل رسمي اسم الفريق المصري الثاني المشارك في البطولة.

وتواجه إدارة النادي الأهلي تحديًا جديدًا في إطار التحضير للموسم المقبل، بعدما اصطدمت بصعوبة استخراج تأشيرات السفر إلى أوروبا لإقامة معسكر خارجي خلال فترة الإعداد الصيفية.

كانت الإدارة قد وضعت إسبانيا على رأس قائمة الدول المرشحة لاستضافة معسكر الفريق، المقرر انطلاقه خلال النصف الثاني من شهر يوليو المقبل، إلا أن تعقيدات الحصول على التأشيرات اللازمة لدخول دول الاتحاد الأوروبي باتت تهدد تنفيذ هذا المخطط.

وتدرس إدارة الأهلي في الوقت الحالي عددًا من البدائل خارج القارة الأوروبية تحسبًا لتعذر إنهاء إجراءات السفر في الوقت المناسب، وذلك لضمان توفير برنامج إعداد مناسب قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي سياق متصل، بدأ الجهاز الإداري للنادي التنسيق مع المغربي حسين عموتة، المدير الفني الجديد للفريق، لوضع اللمسات الأولى على خطة الإعداد للموسم المقبل.

وأجرى وائل جمعة، مدير الكرة بالأهلي، اتصالًا مع عموتة خلال الساعات الماضية لمناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها ترتيبات المعسكر الخارجي، وموعد عودة اللاعبين للتجمع، إلى جانب الجوانب الفنية والإدارية المرتبطة بالمرحلة المقبلة.

وتسعى إدارة الأهلي إلى حسم ملف المعسكر الخارجي في أقرب وقت، بما يضمن للجهاز الفني تنفيذ برنامجه الإعدادي بالشكل الأمثل قبل بداية المنافسات الرسمية.

الغندور الاهلي الزمالك

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