البرازيلي كاسيميرو يقترب من مزاملة ميسي في إنتر ميامي

اقترب البرازيلي كاسيميرو من خوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية، بعدما توصل إلى اتفاق مع نادي إنتر ميامي الأمريكي للانضمام إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما أكده الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، فإن جميع التفاصيل الأساسية بين الطرفين تم الاتفاق عليها، ويتبقى فقط استكمال الإجراءات النهائية قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ومن المنتظر أن ينهي لاعب الوسط البرازيلي مشواره مع مانشستر يونايتد مع نهاية عقده في يونيو 2026، ليبدأ تحديًا جديدًا في الدوري الأمريكي للمحترفين.

وتأتي خطوة انتقال كاسيميرو إلى إنتر ميامي في ظل المشروع الطموح للنادي الأمريكي، الذي يضم مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية يتقدمهم ليونيل ميسي.

وأشارت التقارير إلى أن إمكانية اللعب إلى جانب ميسي كانت من أبرز العوامل التي شجعت النجم البرازيلي على خوض التجربة الأمريكية، في وقت يسعى فيه إنتر ميامي لمواصلة تدعيم صفوفه بأسماء كبيرة قادرة على تعزيز طموحاته المحلية والقارية.

ومن المنتظر أن يشكل كاسيميرو إضافة قوية لخط وسط الفريق، بفضل خبراته الكبيرة التي اكتسبها خلال مسيرته مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد، إلى جانب مشواره الدولي مع منتخب البرازيل.