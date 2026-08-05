مهلة الحسم تنتهي اليوم.. طارق السيد يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع إمام عاشور

تتجه الأنظار إلى ملف تجديد عقد إمام عاشور، نجم وسط النادي الأهلي، مع انتهاء المهلة التي منحتها إدارة القلعة الحمراء للاعب لحسم موقفه من تمديد تعاقده وفق الشروط المالية الجديدة.

وكتب طارق السيد نجم الزمالك السابق عبر فيسبوك: مهلة إمام عاشور لتمديد عقده مع الاهلي بالشروط الجديدة تنتهي اليوم.

ويذكر أن كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تطورات جديدة في ملف تجديد عقد إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن أحد رجال الأعمال المعروفين بانتمائه للقلعة الحمراء تقدم بمبادرة لدعم استمرار اللاعب داخل صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن رجل الأعمال عرض على إمام عاشور الحصول على عدد من الوحدات العقارية داخل مشروعات مميزة بالساحل الشمالي أو في القاهرة، مع تقديم تخفيضات خاصة تصل قيمتها إلى نحو 15 مليون جنيه، وذلك على سبيل الهدية في حال إتمام تجديد عقده واستمراره مع النادي الأهلي خلال السنوات المقبلة.