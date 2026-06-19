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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمريكا تتقدم بثنائية على أستراليا في الشوط الأول بكأس العالم 2026

أمريكا
أمريكا
قسم الرياضة

تقدم منتخب أمريكا بهدفين نظيفين على نظيره أستراليا، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في إطار الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وجاء هدف أمريكا عن طريق لاعب أستراليا (بالخطأ في مرماه) في الدقيقة 11.

 وجاء هدف أمريكا الثاني في الدقيقة 44 بأقدام ألكسندر فيرمان 

تشكيل منتخب أمريكا

حراسة المرمى: مات فريز

خط الدفاع: أنتوني روبنسون – تيم ريم – كريس ريتشاردز – أليكس فريمان.

خط الوسط: تايلر آدمز – مالك تيلمان – وستون مكيني – ريكاردو بيبي – سيرجينو دست.

خط الهجوم: فولارين بالوجون.

تشكيل منتخب أستراليا

حراسة المرمى: باتريك بيتش.

خط الدفاع: جاكوب إيتاليانو – أليساندرو تشيركاتي – هاري سوتار – كاميرون بورجس – جوردن بوس.

خط الوسط: ليكي – إيدن أونيل – بول أوكون إنجستلر – نيشان فيلوبيلاي.

خط الهجوم: محمد توري.

ويحتل منتخب أمريكا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، فيما يأتي منتخب أستراليا في الوصافة بنفس الرصيد.

منتخب أمريكا أستراليا كأس العالم 2026

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