مهيب عبد الهادي يستعرض سيناريوهات منتخب مصر في دور الـ32 .. ويطرح سؤالًا للجماهير

استعرض الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، احتمالات مواجهات منتخب مصر في دور الـ32 حال نجاحه في التأهل من دور المجموعات.

منتخب مصر في دور الـ32

وأوضح مهيب عبد الهادي أن منتخب مصر في حال تصدر مجموعته سيواجه أحد أصحاب المركز الثالث، والذي قد يكون التشيك أو الإكوادور أو أحد منتخبات إسبانيا أو كاب فيردي أو السعودية أو أوروجواي، بالإضافة إلى السنغال أو الأردن وفقًا للترتيب الحالي للمجموعات.

وأضاف أن منتخب مصر إذا تأهل في المركز الثاني، فسيواجه منتخب أستراليا أو باراجواي في دور الـ32.

وأشار إلى أنه في حال تأهل الفراعنة ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، فسيصطدم بمتصدر إحدى المجموعات، والذي قد يكون كندا أو سويسرا، أو النرويج أو فرنسا.

واختتم مهيب عبد الهادي منشوره بطرح سؤال على الجماهير، قائلًا: «تتمنى منتخب مصر يصعد في أي مركز؟ ويواجه أي منتخب في دور الـ32؟».