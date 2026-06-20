خالد الغندور: هاني أبو ريدة يحفز لاعبي منتخب مصر بمكافآت خاصة قبل مواجهة نيوزيلندا

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حرص على عقد جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026، لدعم اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن رئيس الجبلاية رصد مكافآت خاصة للاعبين حال تحقيق الفوز على نيوزيلندا، ونجاح المنتخب في التأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

واختتم، أن أبو ريدة خلال حديثه مع اللاعبين ثقته الكاملة في قدرتهم على مواصلة الأداء القوي الذي ظهر أمام بلجيكا وتحقيق الفوز وإنجاز تاريخي لأول مرة للفراعنة بالمونديال.