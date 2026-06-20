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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرصة لكتابة التاريخ.. حسام حسن يشعل حماس لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة نيوزيلندا

حسام حسن
حسام حسن
إسلام مقلد

حرص حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، على تحفيز لاعبي الفراعنة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيوزيلندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

رسالة تاريخية من حسام حسن للاعبين

ووجه العميد رسالة قوية إلى لاعبي المنتخب، مؤكدًا أن المباراة المقبلة تمثل محطة فارقة في مشوار الفريق بالمونديال، وأن تحقيق الفوز سيكون بمثابة إنجاز تاريخي لكرة القدم المصرية.

وقال حسام حسن للاعبين: "مباراة نيوزيلندا هي أهم مباراة في تاريخكم، الفوز بها سيمنحنا أول انتصار لمنتخب مصر في كأس العالم، وسيقودنا للتأهل إلى الدور المقبل لأول مرة في التاريخ".

وأضاف المدير الفني للفراعنة: "كل لاعب فيكم أمام فرصة لكتابة اسمه بحروف من ذهب، هذه اللحظات لا تتكرر كثيرًا، والمهم أن نكون على قدر المسؤولية ونقاتل من أجل تحقيق حلم الجماهير المصرية".

منتخب مصر يبحث عن التأهل التاريخي

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا يوم الاثنين 22 يونيو، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة لكأس العالم 2026، بعد أن افتتح الفراعنة مشوارهم بالتعادل أمام بلجيكا بنتيجة 1-1.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن بلجيكا، بينما يتواجد منتخبا إيران ونيوزيلندا دون نقاط قبل مواجهتهما في الجولة الأولى. ويسعى الفراعنة لتحقيق الفوز وحسم بطاقة العبور إلى الدور التالي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال.

حسام حسن منتخب مصر منتخب نيوزيلندا بطولة كأس العالم 2026 بطولة كأس العالم كأس العالم

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