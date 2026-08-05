منصة إعلام وترفيه هندية تدرس فرص الاستثمار في مصر

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفد شركة "زي إنترتينمنت ميدل إيست" الهندية، إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في مجالات الإعلام والترفيه، الذي ضم علي زين العابدين، المدير التنفيذي لـ "زي الشرق الأوسط"، ونادر محمد شحاته، نائب المدير التنفيذي ورئيس المحتوى والإنتاج في الشرق الأوسط.

وشهد اللقاء استعراض فرص الاستثمار الإعلامي، وبحث سبل حصول منصة "ZEE5" على التراخيص اللازمة للعمل في السوق المصرية، إلى جانب مناقشة فرص الشراكة مع شركات مصرية في مجالات الإنتاج والتوزيع الإعلامي، وإمكانية تنظيم حفل توزيع جوائز "ZEE Awards" في مصر، بما يعزز مكانة السوق المصرية كوجهة رئيسية للاستثمارات الإعلامية والترفيهية في المنطقة.

ورحب المهندس خالد عبدالعزيز بوفد الشركة، مؤكدًا حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على دعم التعاون مع كبرى المؤسسات الإعلامية العالمية، وتوفير بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمارات الإعلامية، في إطار القوانين والضوابط المنظمة للعمل الإعلامي، مشيرًا إلى ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة وكفاءات بشرية تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

من جانبه، أعرب وفد الشركة عن تطلعه إلى بدء نشاطه في السوق المصرية، وإقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات المصرية، مؤكدًا ثقته في الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصري، وما يوفره من فرص واعدة للتوسع في مجالات الإعلام والترفيه.