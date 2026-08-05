انطلاق الموسم الخامس من المعسكر الصيفي “البارون الصغير” بقصر البارون إمبان

انطلقت بقصر البارون إمبان بمصر الجديدة فعاليات الموسم الخامس من المعسكر الصيفي للأطفال “البارون الصغير”، الذي يُقام هذا العام تحت عنوان “فنان تشكيلي”، وينظمه القصر بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية بجامعة بدر بالقاهرة، وذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لنشر الوعي الأثري والثقافي لدى النشء، وتعزيز ارتباطهم بالتراث المصري من خلال برامج تعليمية وتفاعلية مبتكرة.

البارون الصغير

ويشارك في المعسكر 20 طفلًا، يتلقون على مدار البرنامج مجموعة متنوعة من الورش الفنية والثقافية والأنشطة التطبيقية التي تمزج بين الفنون والتراث، بما يسهم في تنمية قدراتهم الإبداعية وصقل مهاراتهم الفنية في بيئة تعليمية محفزة على الابتكار.

وأوضحت الدكتورة بسمة سليم مدير قصر البارون إمبان، أن اليوم الأول شهد تقديم محاضرة تعريفية تناولت الفنون التشكيلية ودورها في تنمية الإبداع والمهارات اليدوية لدى الأطفال، إلى جانب التعريف بفن الحلي وتاريخه وتطور استخداماته عبر العصور.

كما تعرّف المشاركون على الأدوات والخامات المستخدمة في تصميم الحلي، واستلهموا أعمالهم من الزخارف والرموز الهندية التي تميز العناصر المعمارية والزخرفية بقصر البارون إمبان، قبل أن يطبقوا ما تعلموه عمليًا من خلال تصميم وتنفيذ مجموعة من قطع الحلي باستخدام الأسلاك المعدنية والخرز الملون.

وأضافت أن البرنامج تضمن جولة داخل القصر، تعرّف خلالها الأطفال على تاريخه، ومؤسسه، وقيمته المعمارية والفنية، بما أسهم في ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، وترسيخ الوعي بقيمة التراث الثقافي وأهمية الحفاظ عليه.

ويُعد برنامج “البارون الصغير” أحد البرامج الصيفية السنوية التي ينظمها قصر البارون إمبان، ويستهدف تنمية مهارات الأطفال واكتشاف مواهبهم، وتعزيز ارتباطهم بالتراث والهوية المصرية من خلال أنشطة تعليمية وفنية تفاعلية.

ويحرص البرنامج في كل موسم على تقديم محور جديد يثري التجربة التعليمية، ويعزز دور القصر كمركز ثقافي وتعليمي يجمع بين التراث والإبداع، ويسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا بقيمة تراثه وأكثر قدرة على الابتكار.