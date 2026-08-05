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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تأخر مناهج البكالوريا يثير غضب المعلمين والطلاب| والتعليم: نهاية أغسطس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

حالة من الغضب أصابت معلمي وطلاب البكالوريا والأهالي بسبب تأخر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إعلان تفاصيل مناهج البكالوريا المقرر تدريسها لطلاب 2 بكالوريا في العام الدراسي 2027 المقرر انطلاقه رسميا 12 سبتمبر 2026

حيث قال محمد عبد السلام مدرس :  "أنا كمدرس هحتاج أحضر المنهج وأجهزله مصادر تعليمية من محاكاة تفاعلية وأنيميشن وخلافه، ينفع أطلع على المنهج لأول مرة وأنا ببدأ أدرسه؟

وقال الطالب علاء أنور : ازاي الطالب يختار مساره في البكالوريا وهو غير مطلع علي محتويات كل مادة في المسار ، وازاي الطالب يختار مسار الفنون والاداب ويدرس احصاء ولا يوجد كلية تجارة لطلاب هذا المسار.

وقال محمد السيد لطفي ولي أمر :  الدراسة هتبدأ يوم 12/9 ، المفروض يبقي فيه وقت محدد لنزول مناهج البكالوريا ، عشان الطلبة تطلع عليها بالإضافة للسادة المدرسين.

وقالت دينا عادل ولية أمر : الوزارة قالت قبل كده ان مناهج البكالوريا ستتاح في نصف شهر يوليو "عشان الولاد تعرف تحدد المسار والمدرسين يبقوا جاهزين للشرح بوقت كاف .. ليه الكلام اتغير ؟ .. لغاية دلوقتي مخترناش المسار .. المفروض ان الخطه اللي كانت معلنه تتعمل فعلا"

التعليم ترد

من جانبها حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل ، مؤكدة في بيان رسمي لها منذ قليل ، أنه من المقرر إتاحة مناهج البكالوريا رسميا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم قبل نهاية الشهر الجاري.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في بيان لها : ردا على ما يتم تداوله من منشورات وصور مغلوطة عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لمناهج البكالوريا المصرية، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كافة المنشورات التي يتم تداولها لمناهج البكالوريا غير صحيحة ولا تمت للمناهج بصلة.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أنه لم يتم طرح مناهج البكالوريا حتى الآن ، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك المنشورات المغلوطة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

البكالوريا وزارة التربية والتعليم العام الدراسي 2027 التعليم مناهج البكالوريا

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