خادم الحرمين الشريفين يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ200 مواطن لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ200 مواطن ومواطنة، وذلك لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسية سواءً كان العضو من حي أو من متوفى دماغيًا.

و جاء ذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

و من جهة أخرى، قال وزير الخارجية السعودي إن القدس تتعرض لانتهاكات إسرائيلية تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي: “نرفض تكريس واقع جديد في القدس ولا مبرر للعنف بالمنطقة”.

وتابع: “نحن ندين الهجمات العسكرية الإسرائيلية في غزة”.

واستطرد: “الانتهاكات الإسرائيلية تقوض جهود السلام بشأن غزة”.