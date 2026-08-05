قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل طرح 5 آلاف شقة بالإيجار التمليكي 2026
الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين في مطار العلمين
الرئيس السيسي يستقبل العاهل البحريني بمطار العلمين الدولي
وزير الخارجية: خطة الرئيس ترامب تتضمن مبدأ لا لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين
جيش الاحتلال يعلن شن ضربات على جنوب لبنان
مجموعات كأس عاصمة مصر تكتمل.. تعرف على مشوار الأهلي والزمالك وبيراميدز
الأمم المتحدة تعلن عن بدء عودة أكثر من 800 ألف نازح لبناني إلى مناطقهم
بنسبة 50%.. مسئول خليجي لـ سي إن إن: توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق بحلول الجمعة
تقدم في مفاوضات ريال مدريد لحسم التعاقد مع يان ديوماندي وموعد الإعلان عن الصفقة
تعرف على جدول مباريات الزمالك في الدور الأول من الدوري المصري موسم 2026-2027
اندلاع حريق بمعهد أبحاث للعلوم الفضائية قرب موسكو.. والسلطات الروسية تدفع بقوات الإطفاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أرقام لأول مرة.. رئيس الثروة السمكية يكشف لـ"صدى البلد" أسرار طفرة إنتاج الأسماك في مصر

الدكتور صلاح المصيلحي
الدكتور صلاح المصيلحي
شيماء مجدي

أكد الدكتور صلاح المصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن قطاع الثروة السمكية يُعد أحد أهم ركائز الأمن الغذائي في مصر، لما يمثله من دور استراتيجي في توفير البروتين الحيواني الآمن للمواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمارات.

إنتاج الأسماك

وأوضح المصيلحي خلال تصريحات لـ “صدي البلد ” أن إجمالي الإنتاج السمكي في مصر بلغ نحو 2.026 مليون طن، يأتي منها الاستزراع السمكي في المرتبة الأولى بإنتاج يبلغ 1.6 مليون طن، بما يمثل نحو 80% من إجمالي الإنتاج، بينما يبلغ إنتاج المصايد الطبيعية نحو 426 ألف طن، بنسبة 20%.

وأضاف أن مصر تنتج أكثر من 1.05 مليون طن من أسماك البلطي سنويًا، وهو ما يمثل نحو 65% من إجمالي إنتاج الاستزراع السمكي، الأمر الذي يعكس المكانة الرائدة لمصر في هذا المجال، حيث تحتل المركز الأول أفريقيًا، والثالث عالميًا في إنتاج البلطي، كما تأتي ضمن أفضل 10 دول عالميًا في إنتاج الأسماك من الاستزراع السمكي.

حجم الاستثمارات 

وأشار رئيس الجهاز إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع الثروة السمكية يُقدر بنحو 99.5 مليار جنيه، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في القطاع وقدرته على تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة، لافتًا إلى أن الإنتاج المحلي يوفر للمستهلك المصري نحو 20 كيلوجرامًا من الأسماك سنويًا، ويحقق نسبة اكتفاء ذاتي تبلغ 92%، وهي نسبة تقترب من متوسط نصيب الفرد عالميًا البالغ 20.7 كيلوجرام سنويًا، وفقًا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) لعام 2025.

وأكد المصيلحي أن الثروة السمكية لم تعد مجرد قطاع إنتاجي، بل أصبحت أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، نظرًا لارتباطها بعدد من الأبعاد الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها تعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير مصدر مستدام للبروتين الحيواني، ودعم معدلات النمو الاقتصادي عبر توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي.

وأضاف أن القطاع يمثل أيضًا أحد القطاعات الواعدة في مجال التصدير، حيث تسهم المنتجات السمكية في زيادة الصادرات وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، إلى جانب نجاحه في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم تطوير البنية التحتية، وتطبيق أحدث التقنيات في مجالات الاستزراع السمكي، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

الأسماك أسعار الأسماك ارتفاع أسعار الأسماك انخفاض أسعار الأسماك تصدير الأسماك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

تنسيق الجامعات 2026

84.9 % للإعلام و86.7% للألسن و88.2% للسياسة واقتصاد.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق 2026

صورة أرشيفية

أكبر رئيس في العالم | من هو الزعيم الذي يُدير الحُكم عن بُعد ويُعيد تشكيل قادة الجيش؟

بيزيرا

الزمالك يحسم موقفه من رحيل خوان بيزيرا

الأهلي

إعلامي : 5 أسماء مُرشّحة لخلافة «بن رمضان» و«ديانج» في الأهلي

عصام عبد الفتاح

بعد بيان الأهلي .. عصام عبدالفتاح يحظر الظهور الإعلامي على الحكام وأعضاء اللجنة

محمد صلاح

مالك نادي الخلود مهاجما محمد صلاح بعد انتقاله لـ طرابزون: الدوري السعودي ليس محطة اعتزال

ترشيحاتنا

أيمن عبدالغني يشهد ختام التصفيات النهائية للموسم الخامس من المشروع الوطني للقراءة

أيمن عبدالغني يشهد ختام التصفيات النهائية للموسم الخامس من المشروع الوطني للقراءة

وزارة الأوقاف

الأوقاف تعلن موعد الاختبارات للمتقدمين للدورة التدريبية الثانية بالأكاديمية العسكرية المصرية

الدكتور ابراهيم الهدهد

إبراهيم الهدهد للطلاب الوافدين: فهم النصوص الشرعية لا يكون بالألفاظ المجردة

بالصور

بإطلالة ملفتة.. نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نرمين الفقي تثير الجدل بخصرها المنحوت
نرمين الفقي تثير الجدل بخصرها المنحوت
نرمين الفقي تثير الجدل بخصرها المنحوت

فوائد مشروب البابونج .. 8 أسباب لأفضل مشروب طبيعي لصحتك

فوائد مشروب البابونج
فوائد مشروب البابونج
فوائد مشروب البابونج

لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟.. سمير كوبرا يكشف الأسباب وطرق التخلص منها بأمان

لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟
لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟
لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟

هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟.. خبير تغذية يحسم الجدل

هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟
هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟
هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟

فيديو

هرم خوفو والزلازل

كيف هزم هرم خوفو الزلازل؟.. دراسة تكشف السر بعد 4600 عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد