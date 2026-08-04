أسعار الأسماك اليوم .. ارتفاع كبير في سعر الجمبري .. والبلطي يبدأ من 70 جنيهًا للكيلو

شهدت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026، تحركات متفاوتة بين الارتفاع والانخفاض، وسط موجة صعود ملحوظة في أسعار عدد من الأنواع الأكثر طلبًا، وعلى رأسها الجمبري والسبيط والماكريل، بالتزامن مع ارتفاع أسعار بعض أصناف البلطي وقشر البياض. وفي المقابل، تراجعت أسعار بعض الأنواع الأخرى، لتتباين حركة الأسعار من صنف لآخر خلال تعاملات اليوم.

أسعار الأسماك البلطي اليوم

البلطي الصغير: 70.59 جنيه للكيلو، بارتفاع 0.89 جنيه.

البلطي الأسواني: 96.88 جنيه للكيلو، بارتفاع 1.58 جنيه.

البلطي الممتاز: 103.94 جنيه للكيلو، بارتفاع طفيف قدره 0.01 جنيه.

فيليه البلطي: 191.43 جنيه للكيلو، بارتفاع 5.47 جنيه.

قشر البياض: 170.92 جنيه للكيلو، بارتفاع 2.07 جنيه.

أسعار الأسماك التي ارتفعت اليوم

تصدر الجمبري الممتاز قائمة الارتفاعات بين الأنواع الأكثر طلبًا، إذ سجل 517.04 جنيه للكيلو، بزيادة بلغت 21 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الجمبري الجامبو إلى 627.56 جنيه للكيلو، بزيادة 16.12 جنيه، وسجل الجمبري المتوسط 399 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 11.69 جنيه.

وارتفع سعر السبيط إلى 349.29 جنيه للكيلو، بزيادة 10.68 جنيه،

كما صعد سعر الماكريل المجمد إلى 176.04 جنيه للكيلو، بارتفاع 1.12 جنيه.

وسجل القاروص 292.58 جنيه للكيلو، بزيادة 15.65 جنيه، بينما ارتفع الوقار إلى 300 جنيه للكيلو، بزيادة 14.08 جنيه.

كما ارتفع سعر الكابوريا إلى 178.81 جنيه للكيلو، بزيادة 13.72 جنيه، والبوري الممتاز إلى 222.17 جنيه للكيلو، بزيادة 4.67 جنيه، والبوري المتوسط إلى 179.46 جنيه للكيلو، بارتفاع 9.76 جنيه.

وسجل المرجان الممتاز 189.89 جنيه للكيلو، بزيادة 7.05 جنيه، بينما ارتفع المرجان المتوسط إلى 156.28 جنيه للكيلو، بزيادة 2.39 جنيه.

أسعار الأسماك التي انخفضت اليوم

تراجع سعر الجمبري الصغير إلى 275.31 جنيه للكيلو، بانخفاض 2.27 جنيه، كما انخفض سعر السردين المجمد إلى 120.13 جنيه للكيلو، بتراجع 2.47 جنيه.

وسجل سمك الموزة 119.04 جنيه للكيلو، بانخفاض 6.10 جنيه، بينما تراجع سعر البياض الممتاز إلى 163.33 جنيه للكيلو، بانخفاض 3.27 جنيه.

كما انخفض سعر السمك إلى 156.04 جنيه للكيلو، بتراجع 3.17 جنيه.