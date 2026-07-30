أسعار الأسماك اليوم الخميس 30-7-2026.. البلطي يتراجع أكثر من 15 جنيهًا وقفزة كبيرة في الجمبري الممتاز



شهدت أسعار الأسماك في الأسواق المصرية اليوم الخميس 30 يوليو 2026 تحركات متباينة، حيث واصل عدد من الأصناف تسجيل ارتفاعات ملحوظة، على رأسها الجمبري الممتاز الذي قفز بأكثر من 52 جنيهًا للكيلو، فيما تراجعت أسعار البلطي الأسواني والوقار والجمبري الصغير، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار.



تراجع البلطي والوقار في الأسواق



سجل سعر البلطي الممتاز نحو 104 جنيهات للكيلو، بانخفاض 3.05 جنيه، بينما تراجع البلطي الأسواني إلى 80.40 جنيه للكيلو، مسجلًا أكبر انخفاض بقيمة 15.37 جنيه، كما انخفض البلطي الصغير إلى 70.08 جنيه للكيلو بتراجع 2.74 جنيه.

في المقابل، ارتفع سعر فيليه البلطي إلى 197.45 جنيه للكيلو بزيادة 16.64 جنيه، كما صعد سعر قشر البياض إلى 177.55 جنيه بارتفاع 7.43 جنيه.



وشملت قائمة التراجعات أيضًا الماكريل المجمد الذي سجل 171.61 جنيه للكيلو بانخفاض 0.84 جنيه، والجمبري الصغير عند 274.15 جنيه بتراجع 7.97 جنيه، والشعور عند 210.91 جنيه بانخفاض 11.49 جنيه، والوقار عند 256.90 جنيه متراجعًا 16.31 جنيه، إلى جانب السردين المجمد الذي سجل 119.07 جنيه بانخفاض 4.43 جنيه.



قفزة قوية في أسعار الجمبري والمرجان



شهدت الأسواق ارتفاعًا لافتًا في أسعار عدد من الأصناف البحرية، إذ سجل الجمبري الممتاز 539.42 جنيه للكيلو بزيادة 52.11 جنيه، كما ارتفع الجمبري الجامبو إلى 624.73 جنيه بزيادة 4.53 جنيه، والجمبري المتوسط إلى 403.54 جنيه بارتفاع 13.73 جنيه.

وسجل سمك موسى 301.18 جنيه للكيلو بزيادة 14.56 جنيه، بينما ارتفع القاروص إلى 280 جنيهًا بزيادة 15.29 جنيه، والمرجان الممتاز إلى 190.11 جنيه بارتفاع 12.44 جنيه، والمرجان المتوسط إلى 149.88 جنيه بزيادة 4.88 جنيه.

كما ارتفع سعر البربوني الممتاز إلى 221.80 جنيه، والبربوني المتوسط إلى 180.29 جنيه، والكابوريا إلى 172.04 جنيه، والثعابين إلى 349 جنيهًا، والسبيط إلى 341.59 جنيه، والمكرونة السويسي إلى 140.80 جنيه، والمكرونة الخليجي إلى 120.15 جنيه، فيما سجل متوسط سعر السمك 160.52 جنيه للكيلو.



أحدث أسعار أشهر أنواع الأسماك اليوم

جاءت أسعار أبرز الأصناف المتداولة في الأسواق على النحو التالي:



البلطي الممتاز: 104 جنيهات للكيلو.

البلطي الأسواني: 80.40 جنيه.

البلطي الصغير: 70.08 جنيه.

فيليه البلطي: 197.45 جنيه.

الجمبري الممتاز: 539.42 جنيه.

الجمبري الجامبو: 624.73 جنيه.

الجمبري المتوسط: 403.54 جنيه.

القاروص: 280 جنيهًا.

سمك موسى: 301.18 جنيه.

المرجان الممتاز: 190.11 جنيه.

السبيط: 341.59 جنيه.

الكابوريا: 172.04 جنيه.

البياض الممتاز: 165 جنيهًا للكيلو.

الحدادي: 92.92 جنيه.

القرش: 112.65 جنيه للكيلو.

وتعكس هذه التحركات استمرار حالة التباين في أسعار الأسماك بالأسواق، مع اختلاف مستويات العرض والطلب بين الأصناف المختلفة، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار بعض الأنواع مقابل ارتفاعات ملحوظة في أنواع أخرى، خاصة الجمبري والمرجان.