قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي عن مصدر عسكري: الجنود تركوا أسلحتهم بعد خلاف مع قائد كتيبتهم
بمواصفات احترافية.. إليك أفضل هواتف اقتصاديه في الاسواق
بالشورت.. ظهور غريب للسيناتور فيترمان أمام نتنياهو يقلب وسائل التواصل الاجتماعي
خطة زمنية للغاز والربط الكهربائي.. تفاصيل المباحثات المصرية الليبية بمدينة العلمين
مواعيد ومقار إجراء قرعات حجز 229 وحدة سكنية بهيئة تعاونيات البناء
بدء موجة حارة جديدة في مصر.. «الأرصاد» تعلن ذروتها وموعد انكسارها
أنشيلوتي يتصدّر المشهد.. تعرّف على أعلى مدربي المنتخبات الوطنية أجرًا في العالم
الاتحاد الأوروبي يعدل اتفاقية دعم أوكرانيا لتتلقى كييف تمويلا إضافيا بقيمة 8.3 مليار يورو
الكهرباء تحذر: لا تستخدموا هذه الكروت لشحن العدادات
وسط التصعيد.. باكستان تؤكد: مفاوضات واشنطن وطهران «مستمرة»
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
ثروة كروية بالمجان.. 10 نجوم ينتظرون حسم مستقبلهم في الميركاتو الصيفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم الخميس 30-7-2026.. البلطي يتراجع أكثر من 15 جنيهًا وقفزة كبيرة في الجمبري الممتاز

الأسماك
الأسماك
نتيجة الثانوية العامة 2026


شهدت أسعار الأسماك في الأسواق المصرية اليوم الخميس 30 يوليو 2026 تحركات متباينة، حيث واصل عدد من الأصناف تسجيل ارتفاعات ملحوظة، على رأسها الجمبري الممتاز الذي قفز بأكثر من 52 جنيهًا للكيلو، فيما تراجعت أسعار البلطي الأسواني والوقار والجمبري الصغير، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار.
 

تراجع البلطي والوقار في الأسواق
 

سجل سعر البلطي الممتاز نحو 104 جنيهات للكيلو، بانخفاض 3.05 جنيه، بينما تراجع البلطي الأسواني إلى 80.40 جنيه للكيلو، مسجلًا أكبر انخفاض بقيمة 15.37 جنيه، كما انخفض البلطي الصغير إلى 70.08 جنيه للكيلو بتراجع 2.74 جنيه.
في المقابل، ارتفع سعر فيليه البلطي إلى 197.45 جنيه للكيلو بزيادة 16.64 جنيه، كما صعد سعر قشر البياض إلى 177.55 جنيه بارتفاع 7.43 جنيه.
 

وشملت قائمة التراجعات أيضًا الماكريل المجمد الذي سجل 171.61 جنيه للكيلو بانخفاض 0.84 جنيه، والجمبري الصغير عند 274.15 جنيه بتراجع 7.97 جنيه، والشعور عند 210.91 جنيه بانخفاض 11.49 جنيه، والوقار عند 256.90 جنيه متراجعًا 16.31 جنيه، إلى جانب السردين المجمد الذي سجل 119.07 جنيه بانخفاض 4.43 جنيه.
 

قفزة قوية في أسعار الجمبري والمرجان
 

شهدت الأسواق ارتفاعًا لافتًا في أسعار عدد من الأصناف البحرية، إذ سجل الجمبري الممتاز 539.42 جنيه للكيلو بزيادة 52.11 جنيه، كما ارتفع الجمبري الجامبو إلى 624.73 جنيه بزيادة 4.53 جنيه، والجمبري المتوسط إلى 403.54 جنيه بارتفاع 13.73 جنيه.
وسجل سمك موسى 301.18 جنيه للكيلو بزيادة 14.56 جنيه، بينما ارتفع القاروص إلى 280 جنيهًا بزيادة 15.29 جنيه، والمرجان الممتاز إلى 190.11 جنيه بارتفاع 12.44 جنيه، والمرجان المتوسط إلى 149.88 جنيه بزيادة 4.88 جنيه.
كما ارتفع سعر البربوني الممتاز إلى 221.80 جنيه، والبربوني المتوسط إلى 180.29 جنيه، والكابوريا إلى 172.04 جنيه، والثعابين إلى 349 جنيهًا، والسبيط إلى 341.59 جنيه، والمكرونة السويسي إلى 140.80 جنيه، والمكرونة الخليجي إلى 120.15 جنيه، فيما سجل متوسط سعر السمك 160.52 جنيه للكيلو.
 

أحدث أسعار أشهر أنواع الأسماك اليوم
جاءت أسعار أبرز الأصناف المتداولة في الأسواق على النحو التالي:
 

البلطي الممتاز: 104 جنيهات للكيلو.
البلطي الأسواني: 80.40 جنيه.
البلطي الصغير: 70.08 جنيه.
فيليه البلطي: 197.45 جنيه.
الجمبري الممتاز: 539.42 جنيه.
الجمبري الجامبو: 624.73 جنيه.
الجمبري المتوسط: 403.54 جنيه.
القاروص: 280 جنيهًا.
سمك موسى: 301.18 جنيه.
المرجان الممتاز: 190.11 جنيه.
السبيط: 341.59 جنيه.
الكابوريا: 172.04 جنيه.
البياض الممتاز: 165 جنيهًا للكيلو.
الحدادي: 92.92 جنيه.
القرش: 112.65 جنيه للكيلو.
وتعكس هذه التحركات استمرار حالة التباين في أسعار الأسماك بالأسواق، مع اختلاف مستويات العرض والطلب بين الأصناف المختلفة، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار بعض الأنواع مقابل ارتفاعات ملحوظة في أنواع أخرى، خاصة الجمبري والمرجان.

الأسماك الجمبرى اسعار الأسماك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

وزير الصحة

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

جون ادورد

مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟

صورة ارشيفية

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها

وزير التربية والتعليم

«تبدأ اليوم بـ 300 جنيه للمادة».. تفاصيل التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2026

أسعار العملات العربية في مصر

أسعار العملات العربية في مصر .. آخر تحديث

ترشيحاتنا

النائب أحمد الحمامصي

الحمامصي: الوعي والاصطفاف خلف الدولة هما الدفاع الأول لحماية أمن مصر

مجلس النواب

برلماني: نقف خلف القيادة السياسية ونرفض أي محاولات لجر مصر إلى دائرة الصراع

النائبة إليزابيث شاكر

برلمانية: ثقتنا كاملة في القيادة السياسية لحماية أمن مصر

بالصور

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

الست لما والجواهرجي.. السينمات تستقبل أفلام شهر أغسطسl تعرف عليها

أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد