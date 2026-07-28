أسعار الأسماك اليوم.. البلطي يتراجع أكثر من 15 جنيها للكيلو وارتفاع مفاجئ في الجمبري

شهدت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026 تحركات متباينة، مع ارتفاع أسعار عدد من الأنواع الأكثر تداولًا، في مقدمتها الجمبري الممتاز الذي سجل أكبر زيادة بين الأصناف المدرجة، مرتفعًا بنحو 52.11 جنيه للكيلو، إلى جانب ارتفاع أسعار البوري والمرجان والمكرونة السويسي.

وفي المقابل، تراجعت أسعار عدد من الأسماك، تصدرها البلطي الأسواني بانخفاض بلغ نحو 15.37 جنيه للكيلو، كما انخفض سعر الوقار والجمبري الصغير والشعور والسردين المجمد.

أسعار البلطي اليوم

سجل سعر البلطي الممتاز نحو 104 جنيهات للكيلو، بانخفاض 3.05 جنيه.

بلغ سعر البلطي الأسواني نحو 80.40 جنيه للكيلو، بتراجع 15.37 جنيه.

سجل سعر البلطي الصغير نحو 70.08 جنيه للكيلو، بانخفاض 2.74 جنيه.

بلغ سعر فيليه البلطي نحو 197.45 جنيه للكيلو، بارتفاع 16.64 جنيه.

سجل سعر قشر البياض نحو 177.55 جنيه للكيلو، بزيادة 7.43 جنيه.

أسعار الأسماك التي انخفضت اليوم

سجل سعر الماكريل المجمد نحو 171.61 جنيه للكيلو، بتراجع 0.84 جنيه.

بلغ سعر الجمبري الصغير نحو 274.15 جنيه للكيلو، بانخفاض 7.97 جنيه.

سجل سعر الشعور نحو 210.91 جنيه للكيلو، بتراجع 11.49 جنيه.

بلغ سعر الوقار نحو 256.90 جنيه للكيلو، بانخفاض 16.31 جنيه.

سجل سعر السردين المجمد نحو 119.07 جنيه للكيلو، بتراجع 4.43 جنيه.

أسعار الأسماك التي ارتفعت اليوم

سجل سعر الجمبري المتوسط نحو 403.54 جنيه للكيلو، بارتفاع 13.73 جنيه.

بلغ سعر سمك موسى نحو 301.18 جنيه للكيلو، بزيادة 14.56 جنيه.

سجل متوسط سعر السمك نحو 160.52 جنيه للكيلو، بارتفاع 3.92 جنيه.

بلغ سعر القاروص نحو 280 جنيهًا للكيلو، بزيادة 15.29 جنيه.

سجل سعر الموزة نحو 128.75 جنيه للكيلو، بارتفاع 3.21 جنيه.

بلغ سعر المرجان الممتاز نحو 190.11 جنيه للكيلو، بزيادة 12.44 جنيه.

سجل سعر البربوني الممتاز نحو 221.80 جنيه للكيلو، بارتفاع 9.80 جنيه.

بلغ سعر الجمبري الجامبو نحو 624.73 جنيه للكيلو، بزيادة 4.53 جنيه.

سجل سعر الكابوريا نحو 172.04 جنيه للكيلو، بارتفاع 1.81 جنيه.

بلغ سعر الثعابين نحو 349 جنيهًا للكيلو، بزيادة 5.18 جنيه.

سجل سعر المكرونة الخليجي نحو 120.15 جنيه للكيلو، بارتفاع 3.21 جنيه.

بلغ سعر المكرونة السويسي نحو 140.80 جنيه للكيلو، بزيادة 12.89 جنيه.

سجل سعر السبيط نحو 341.59 جنيه للكيلو، بارتفاع 9.45 جنيه.

بلغ سعر القرش نحو 112.65 جنيه للكيلو، بزيادة 1.40 جنيه.

سجل سعر الحدادي نحو 92.92 جنيه للكيلو، بارتفاع 1.04 جنيه.

بلغ سعر المرجان المتوسط نحو 149.88 جنيه للكيلو، بزيادة 4.88 جنيه.

سجل سعر البياض الممتاز نحو 165 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 0.68 جنيه.

بلغ سعر البربوني المتوسط نحو 180.29 جنيه للكيلو، بزيادة 14.37 جنيه.

سجل سعر الجمبري الممتاز نحو 539.42 جنيه للكيلو، بارتفاع 52.11 جنيه.