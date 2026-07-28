اليونيفيل: العثور على 4 آلاف كجم مواد متفجرة بالقرب من جنوب لبنان

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أن خبراء إزالة الذخائر المتفجرة التابعين لها عثروا على نحو 4 آلاف كيلوجرام من مواد متفجرة شديدة الخطورة قرب بلدة حولا في جنوب لبنان، خلال عملية تفقد روتينية لأحد الطرق في 2 يوليو الجاري.

وقالت اليونيفيل، في بيان نشرته الثلاثاء 28 يوليو 2026، إن عناصرها اكتشفوا 385 حاوية متروكة داخل مبنى، تحتوي على ما يقارب 4 آلاف كيلوغرام من مواد متفجرة، مشيرة إلى أن هذه المواد تتكون أساساً من مركبات نترات الأمونيوم. وأوضحت أن فريقها المتخصص أجرى تقييماً دقيقاً للمخاطر، قبل تنفيذ إجراءات ميدانية أدت إلى جعل المواد خاملة وآمنة، وبالتالي إزالة الخطر الذي كانت تشكله.

ويأتي الكشف في وقت تواصل فيه اليونيفيل تعزيز أنشطتها العملياتية في جنوب لبنان، بالتزامن مع انخفاض حدة أعمال العنف، بحسب البيان. وتقول القوة الأممية إن التعامل مع المخاطر الناجمة عن الذخائر والمتفجرات ومخلفات الحرب يمثل جزءاً متزايد الأهمية من مهامها، ولا سيما خلال الدوريات وعمليات فحص الطرق المستخدمة من قبل قوات حفظ السلام.

وشددت اليونيفيل على أن إزالة هذه المخاطر لا تقتصر أهميتها على حماية عناصرها، بل تسهم أيضاً في الحد من الأخطار التي قد تهدد المدنيين والجيش اللبناني، خصوصاً مع بدء عودة السكان تدريجياً إلى قراهم وبلداتهم ومزارعهم في مناطق من الجنوب.

وقال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام، اللواء ديوداتو أبانيارا، إن تقليص المخاطر الناجمة عن المواد المتفجرة يعد أمراً أساسياً لتمكين قوات حفظ السلام من تنفيذ مهامها، مضيفاً أن التعامل الآمن مع كل خطر متفجر يسهم في توفير ظروف أكثر أمناً للعمليات وفي دعم الاستقرار على المدى الطويل في جنوب لبنان.

وتكشف الواقعة عن استمرار وجود مخلفات ومواد خطرة في مناطق من جنوب لبنان، رغم التحسن النسبي في الوضع الأمني خلال الأسابيع الأخيرة.

وتؤكد اليونيفيل أن فرق إزالة الذخائر المتفجرة تواصل عمليات الكشف والتقييم والمعالجة الآمنة لهذه التهديدات، بهدف تأمين الطرق وتسهيل حركة قواتها وتقليل المخاطر التي تواجه المجتمعات المحلية.