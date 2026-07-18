أسعار الأسماك تستقر بالأسواق.. البلطي يبدأ من 73 جنيهًا والجمبري الممتاز عند 498 جنيهًا

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم السبت 18 يوليو 2026، مع تحركات محدودة في عدد من الأصناف، بينما حافظ البلطي، الأكثر إقبالًا بين المستهلكين، على مستوياته السعرية، في الوقت الذي تباينت فيه أسعار بعض أنواع الجمبري والأسماك الأخرى.

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وسجل البلطي الممتاز نحو 109.84 جنيه للكيلو، بينما بلغ سعر البلطي الأسواني 95.30 جنيه، في حين سجل البلطي الصغير 73.81 جنيه للكيلو، ووصل سعر فيليه البلطي إلى 176.05 جنيه للكيلو، فيما بلغ سعر قشر البياض 167.81 جنيه للكيلو.



وشهدت بعض الأصناف تراجعًا في الأسعار، حيث سجل الجمبري الجامبو 627.02 جنيه للكيلو بعد انخفاض قدره 2.98 جنيه، كما تراجع الجمبري الممتاز إلى 498.77 جنيه للكيلو، والماكريل المجمد إلى 167.05 جنيه، وسمك موسى إلى 273.42 جنيه، والسمك الأبيض إلى 155.97 جنيه، والسبيط إلى 338.40 جنيه.



كما انخفضت أسعار السردين المجمد إلى 118.19 جنيه للكيلو، والوقار إلى 286.43 جنيه، والقاروص إلى 274.50 جنيه، والمرجان الممتاز إلى 180.28 جنيه، والبربوني الممتاز إلى 212.78 جنيه.



وسجلت الكابوريا 170.98 جنيه للكيلو، والقرش 108.54 جنيه، والمرجان الوسط 145.51 جنيه، والبياض الممتاز 163.75 جنيه، فيما بلغ سعر البربوني المتوسط 166.09 جنيه للكيلو.



في المقابل، ارتفع سعر الجمبري الوسط إلى 394.92 جنيه للكيلو، والجمبري الصغير إلى 286.50 جنيه، كما سجل سمك المكرونة السويسي 127.19 جنيه، والمكرونة الخليجي 117.14 جنيه، بينما ارتفع سعر سمك الحدادي إلى 92.25 جنيه للكيلو.



ويعكس استقرار أسعار معظم الأصناف توازنًا نسبيًا في حركة العرض والطلب داخل الأسواق، مع استمرار التغيرات المحدودة في بعض أنواع الأسماك والمأكولات البحرية وفقًا لتوافر المعروض وحجم الإقبال.