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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم.. البلطي بـ 73 جنيهًا والجمبري يتراجع

اسماك
اسماك
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المصرية، اليوم السبت 25 يوليو 2026، حالة من الاستقرار النسبي، مع تحركات سعرية محدودة في عدد من الأصناف، بينما حافظ البلطي على مستوياته السعرية، في الوقت الذي سجلت بعض أنواع الجمبري والأسماك الأخرى تراجعات طفيفة دون تأثير كبير على متوسطات الأسعار.

وسجل سعر البلطي الممتاز 109.84 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 0.24 جنيه، فيما بلغ سعر البلطي الأسواني 95.30 جنيه للكيلو بتراجع 0.47 جنيه، بينما ارتفع سعر البلطي الصغير إلى 73.81 جنيه للكيلو بزيادة 0.56 جنيه. كما سجل سعر فيليه البلطي 176.05 جنيه للكيلو بانخفاض طفيف بلغ 0.10 جنيه، ووصل سعر قشر البياض إلى 167.81 جنيه للكيلو بتراجع 0.68 جنيه.

وفي قائمة الأصناف الأكثر انخفاضًا، تراجع سعر الجمبري الجامبو إلى 627.02 جنيه للكيلو بانخفاض 2.98 جنيه، كما سجل الجمبري الممتاز 498.77 جنيه للكيلو بتراجع 2.12 جنيه، فيما انخفض سعر الماكريل المجمد إلى 167.05 جنيه للكيلو، وسجل سمك موسى 273.42 جنيه بعد تراجع بلغ 12.99 جنيه.

وشملت التراجعات أيضًا السمك الأبيض الذي سجل 155.97 جنيه للكيلو، والسبيط 338.40 جنيه، والوقار 286.43 جنيه، والقاروص 274.50 جنيه، والمرجان الممتاز 180.28 جنيه، والبربوني الممتاز 212.78 جنيه، والكابوريا 170.98 جنيه، والقرش 108.54 جنيه، والمرجان الوسط 145.51 جنيه، والبياض الممتاز 163.75 جنيه، والبربوني المتوسط 166.09 جنيه للكيلو.

في المقابل، ارتفعت أسعار عدد محدود من الأصناف، حيث سجل الجمبري الوسط 394.92 جنيه للكيلو بزيادة 2.96 جنيه، والجمبري الصغير 286.50 جنيه بارتفاع 6.68 جنيه، كما ارتفع سعر سمك مكرونة سويسي إلى 127.19 جنيه، ومكرونة خليجي إلى 117.14 جنيه، فيما سجل سمك الحدادي 92.25 جنيه للكيلو بزيادة 1.07 جنيه.

وتعكس هذه التحركات استمرار حالة الاستقرار النسبي في سوق الأسماك، مع اختلافات طفيفة في أسعار بعض الأصناف وفقًا لمعدلات العرض والطلب وتوافر المنتجات داخل الأسواق المحلية.

الأسماك الجمبرى البلطى

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