تراجع أسعار الجمبري والبلطي يبدأ من 73 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم

شهدت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأحد 2 أغسطس 2026 تحركات متباينة، مع تراجع عدد كبير من الأصناف الأكثر تداولًا بين المستهلكين، أبرزها السبيط الذي سجل أكبر انخفاض بقيمة 47.97 جنيه للكيلو، إلى جانب الجمبري الجامبو والوقار والقرش، كما تراجعت أسعار الجمبري الوسط والجمبري الممتاز والماكريل المجمد. في المقابل، شهدت بعض الأصناف ارتفاعات ملحوظة، تصدرها الثعابين، بينما ارتفع سعر فيليه البلطي بنحو 19.54 جنيه للكيلو، وسجل المرجان المتوسط والبربوني المتوسط زيادات أيضًا.

أسعار البلطي اليوم

سجل سعر البلطي الأسواني نحو 95 جنيهًا للكيلو، بانخفاض قدره 6.25 جنيه.

بلغ سعر فيليه البلطي نحو 183.39 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 19.54 جنيه.

سجل سعر قشر البياض نحو 164.17 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 5.05 جنيه.

بلغ سعر البلطي الممتاز نحو 105.29 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 3.71 جنيه.

سجل سعر البلطي الصغير نحو 73.91 جنيه للكيلو، بتراجع قدره 2.07 جنيه.

أسعار الأسماك التي انخفضت اليوم

سجل سعر الجمبري الوسط نحو 397.50 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 7 جنيهات.

بلغ سعر الماكريل المجمد نحو 165.83 جنيه للكيلو، بتراجع قدره 4.30 جنيه.

سجل سعر موسى نحو 309.64 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 6.05 جنيه.

بلغ متوسط سعر الأسماك نحو 158.93 جنيه للكيلو، بتراجع قدره 1.55 جنيه.

سجل سعر المكرونة السويسي نحو 128.46 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 1.82 جنيه.

بلغ سعر السبيط نحو 322.62 جنيه للكيلو، بتراجع حاد قدره 47.97 جنيه، ليسجل أكبر انخفاض بين الأصناف المدرجة اليوم.

سجل سعر الوقار نحو 290.37 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 13.17 جنيه.

بلغ سعر الموزة نحو 114.38 جنيه للكيلو، بتراجع قدره 3.54 جنيه.

سجل سعر المرجان الممتاز نحو 190 جنيهًا للكيلو، بانخفاض قدره 0.14 جنيه.

بلغ سعر الجمبري الجامبو نحو 627.75 جنيه للكيلو، بتراجع قدره 24.90 جنيه.

سجل سعر الكابوريا نحو 180.49 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 5.39 جنيه.

بلغ سعر القرش نحو 108.75 جنيه للكيلو، بتراجع قدره 9.19 جنيه.

سجل سعر الحدادي نحو 90.36 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 0.31 جنيه.

بلغ سعر البياض الممتاز نحو 158.33 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 3.34 جنيه.

سجل سعر الجمبري الممتاز نحو 490.87 جنيه للكيلو، بتراجع قدره 4.90 جنيه.

أسعار الأسماك التي ارتفعت اليوم

سجل سعر الثعابين نحو 387.92 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 23.28 جنيه.

بلغ سعر المكرونة الخليجي نحو 127.34 جنيه للكيلو، بارتفاع قدره 7.01 جنيه.

سجل سعر السردين المجمد نحو 113.33 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 2.55 جنيه.

بلغ سعر الجمبري الصغير نحو 294.56 جنيه للكيلو، بارتفاع قدره 4.82 جنيه.

سجل سعر الشعور نحو 213.16 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 2.57 جنيه.

بلغ سعر القاروص نحو 283.44 جنيه للكيلو، بارتفاع قدره 2.15 جنيه.

سجل سعر البربوني الممتاز نحو 223 جنيهًا للكيلو، بزيادة قدرها 2.71 جنيه.

بلغ سعر المرجان المتوسط نحو 170.92 جنيه للكيلو، بارتفاع قدره 19.39 جنيه.

سجل سعر البربوني المتوسط نحو 179.26 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 10.32 جنيه.