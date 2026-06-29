تنظيم معرضين بقصر البارون إمبان بمناسبة مرور 6 سنوات على إعادة افتتاحه

ضمن الاحتفال بالعام ال 121 لإنشاء حي مصر الجديدة، وبمناسبة مرور ست أعوام على إعادة افتتاح قصر البارون إمبان بعد ترميمه، نظم القصر معرضا للمقتنيات النادرة من حي مصر الجديدة قديماً ومعرضا للفن التشكيلي عن أبرز معالم هذا الحي العريق.

الآثار الإسلامية

وقد افتتح المعرض الدكتور ضياء زهران رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية والدكتورة بسمة سليم، مدير قصر البارون وشكري الأسمر أحد مؤسسي مبادرة تراث مصر الجديدة وبحضور عدد من أعضاء المؤسسة.

مصر الجديدة زمان

وأوضح الدكتور ضياء زهران أن معرض المقتنيات النادرة بعنوان «مصر الجديدة زمان» يأخذ الزائر في رحلة عبر ذاكرة الحي من خلال مجموعة متنوعة من الوثائق الأصلية والمراسلات والعقود والسجلات التاريخية، إلى جانب الصور الفوتوغرافية النادرة، والبطاقات البريدية القديمة، وتذاكر المواصلات وصور الفعاليات، والمجلات والإصدارات التي وثقت ملامح الحياة اليومية والعمرانية والاجتماعية في مصر الجديدة على مدار عقود.

وتستعرض هذه المقتنيات جوانب متعددة من تاريخ شركة هليوبوليس ودورها في تأسيس أحد أبرز أحياء القاهرة الحديثة، كما تعكس التحولات العمرانية والثقافية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة منذ مطلع القرن العشرين ووثائق لبعض الأحداث الماضية .

من جانبها أشارت الدكتورة بسمة سليم إلى أن معرض الفن التشكيلي بعنوان «من وحي هليوبوليس» جاء بتنسيق وإشراف الفنان أشرف نصيف بحيث ضم 30 عمل فني تنوعت ما بين الرسم بخامات مختلفة والتصوير الزيتي والفوتوغرافي والكولاج، بمشاركة مجموعة متميزة من الفنانين التشكيليين.

وقد استلهمت الأعمال الفنية روح الحي وأهم معالمه وعمارته وذكرياته، وسوف يستمر المعرض حتى يوم الجمعة 10 يوليو القادم.