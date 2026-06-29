مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يصبح تكييف السيارة من أكثر الأنظمة استخدامًا، إلا أن كثيرًا من السائقين يرتكبون عادات خاطئة تقلل كفاءة التبريد، وقد تؤدي مع مرور الوقت إلى أعطال مكلفة في ضاغط التكييف "الكمبروسر" أو مكونات دورة التبريد.

أخطاء شائعة تدمر تكييف السيارة في الصيف

وأكد خبير صيانة السيارات وليد محمد من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الحفاظ على تكييف السيارة لا يعتمد فقط على الصيانة الدورية، بل يبدأ من طريقة الاستخدام اليومية، إذ إن بعض التصرفات الشائعة قد تستهلك النظام بشكل أسرع وتؤثر في عمره الافتراضي، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

تشغيل التكييف فور تشغيل المحرك

من أكثر الأخطاء انتشارًا تشغيل التكييف بأقصى قوة بمجرد تشغيل السيارة، خاصة إذا كانت متوقفة تحت أشعة الشمس لساعات طويلة. وينصح الخبراء بفتح النوافذ لمدة دقيقة أو دقيقتين أولًا لطرد الهواء الساخن، ثم تشغيل التكييف تدريجيًا حتى يعمل بكفاءة أكبر ويقل الحمل على الكمبروسر.

تجاهل تغيير فلتر الهواء

أخطاء شائعة تدمر تكييف السيارة في الصيف.. تجنبها لتفادي الأعطال المكلفة

يؤدي فلتر المكيف المتسخ إلى ضعف تدفق الهواء داخل المقصورة، ويجعل التكييف يعمل لفترة أطول للوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة، ما يزيد الضغط على مكونات النظام ويرفع استهلاك الوقود.

إهمال صيانة دورة التكييف

يتجاهل بعض السائقين فحص غاز التبريد أو البحث عن أي تسريب، رغم أن انخفاض مستوى الغاز يقلل كفاءة التبريد ويجبر الكمبروسر على العمل بصورة أكبر، ما قد يؤدي إلى تلفه مع الوقت.

إغلاق النوافذ بعد تشغيل التكييف مباشرة

إذا كانت السيارة شديدة السخونة، فمن الأفضل فتح النوافذ قليلًا في الدقائق الأولى مع تشغيل التكييف، للسماح بخروج الهواء الساخن المحبوس داخل المقصورة، ثم إغلاقها بعد انخفاض درجة الحرارة.

تشغيل التكييف على أقصى درجة طوال الرحلة

تشغيل التكييف باستمرار على أقل درجة حرارة وأعلى سرعة للمروحة ليس ضروريًا في جميع الأوقات، وقد يزيد استهلاك الطاقة والوقود. وبعد تبريد المقصورة، يفضل ضبط درجة حرارة معتدلة للحفاظ على راحة الركاب وتقليل الحمل على النظام.

إهمال تنظيف المكثف

يتعرض مكثف التكييف الموجود أمام الردياتير لتراكم الأتربة والحشرات، ما يقلل من قدرته على تبريد غاز التكييف. لذلك فإن تنظيفه خلال الصيانة الدورية يساعد على تحسين كفاءة التبريد.

تجاهل الروائح الغريبة

ظهور رائحة كريهة عند تشغيل التكييف قد يكون ناتجًا عن تراكم البكتيريا أو الفطريات داخل مجاري الهواء أو فلتر المكيف، ويجب تنظيف النظام وعدم الاكتفاء باستخدام معطرات الجو.

علامات تدل على وجود مشكلة في تكييف السيارة

إذا لاحظت ضعف التبريد، أو سماع أصوات غير معتادة عند تشغيل التكييف، أو تقطع خروج الهواء البارد، أو ظهور رائحة احتراق، فمن الأفضل التوجه إلى مركز صيانة متخصص لفحص النظام قبل تفاقم العطل.

نصائح للحفاظ على تكييف السيارة في الصيف