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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث» تنظم محاضرة «مصر أرض السلام.. قراءة أثرية في فجر المسيحية»

زاهي حواس
زاهي حواس
محمد الاسكندرانى

نظمت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، مساء أمس الإثنين الموافق 17 أغسطس 2026، المحاضرة الأثرية والثقافية المتخصصة بعنوان «مصر أرض السلام: قراءة أثرية في فجر المسيحية»، والتي ألقتها الدكتورة هند صلاح الدين، أستاذ الآثار والفنون القبطية المساعد بكلية الآثار جامعة القاهرة.

 

زاهي حواس 

جاءت هذه الفعالية في إطار الدور التنويري والفكري المستمر الذي تضطلع به المؤسسة لتسليط الضوء على المحطات الحضارية الخالدة، وإبراز قيم التسامح والسلام والتنوع الثقافي الذي جسدته أرض مصر عبر العصور.

شهدت المحاضرة استعراض أربعة محاور رئيسية تناولت نشأة وتطور الفن والآثار القبطية في مصر:
مصر في القرن الأول الميلادي: قراءة أثرية وتاريخية للأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية قبيل دخول المسيحية.

المسار الأثري للعائلة المقدسة في مصر: تتبع الشواهد والمواقع الأثرية التي شهدت رحلة العائلة المقدسة عبر المحافظات المصرية.

نشأة المسيحية والآثار المبكرة: نشأة المسيحية في مصر والآثار المسيحية المبكرة بها، ودور مصر الحضاري في نشر المسيحية في العالم.
مصر أول مركز للرهبنة في العالم: نشأة حركة الرهبنة المصرية وتأثير أديرتها الممتد عالمياً كمدرسة فكرية وروحية فريدة.

يُذكر أن الدكتورة هند صلاح الدين تُعد قامة أكاديمية وبحثية بارزة؛ حيث تشغل منصب أستاذ الآثار والفنون القبطية المساعد بكلية الآثار جامعة القاهرة. وقد صُنفت دولياً في المرتبة (24) وفقاً لقاعدة بيانات SCOPUS ضمن أفضل 500 كاتب أكاديمي على مستوى العالم في مجال الآثار المسيحية خلال الفترة من 2018 إلى 2022، وذلك في المجلة العلمية الأكاديمية Scrinium المصنفة ضمن الفئة الأولى (Q1).


وشاركت الدكتورة هند في عدد كبير من المؤتمرات العلمية الدولية داخل مصر وخارجها، ودُعيت لإلقاء محاضرات علمية في عدة دول، إلى جانب مشاركتها كأستاذ مشارك للتدريس في دولة المجر في إطار التعاون الأكاديمي الدولي. كما قدمت العديد من المحاضرات في المراكز الثقافية المختلفة، وكتبت في العديد من الصحف للتعريف بالآثار والتراث وإبراز الهوية الحضارية والتاريخية لمصر.

مؤسسة زاهي حواس للآثار مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث مصر زاهي حواس

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