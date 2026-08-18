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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فان دايك: دفاع ليفربول الجديد يحتاج إلى وقت للوصول لأفضل مستوى

فان دايك
فان دايك
إسراء أشرف

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، أن خط الدفاع الجديد للفريق يحتاج إلى بعض الوقت من أجل الوصول إلى أفضل درجات الانسجام، رغم إشادته بالصفقات الجديدة التي دعمت الخط الخلفي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأثنى فان دايك على الثنائي رونالد أراوخو وجيريمي جاكيه، مؤكدًا أنهما يملكان إمكانيات جيدة، في الوقت الذي يعمل فيه ليفربول على إعادة ترتيب دفاعه قبل انطلاق الموسم الجديد.

جاءت إعادة بناء الخط الخلفي بعد رحيل إبراهيما كوناتي وآندي روبرتسون، بالإضافة إلى تعرض جو جوميز لإصابة عضلية خلال أولى مباريات الفريق في فترة الإعداد.

وتعاقد ليفربول مع أراوخو على سبيل الإعارة لمدة موسم قادمًا من برشلونة، بينما انضم جاكيه إلى صفوف الفريق بعدما كان النادي قد حسم التعاقد معه في فبراير الماضي.

وشارك اللاعبان مع ليفربول في المباراة الودية أمام كومو الإيطالي على ملعب أنفيلد، والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين دون رد، وسجل جاكيه أحد هدفي اللقاء.

فان دايك يوضح كيفية الانسجام مع الصفقات الجديدة

وتحدث فان دايك عن الطريقة التي يمكن من خلالها تكوين شراكة قوية مع زملائه الجدد في خط الدفاع، موضحًا أن خوض المباريات هو العامل الأهم لتحقيق الانسجام.

وقال قائد ليفربول إن المباريات تختلف بشكل كبير عن التدريبات، مشيرًا إلى أن جاكيه يتحدث الإنجليزية بصورة أفضل قليلًا من أراوخو، لكن جودة اللاعبين وقدرتهم على قراءة المواقف تساعد على تجاوز حاجز التواصل.

وأضاف أن لاعبي الدفاع بحاجة إلى بناء تفاهم وترابط بينهم، وهو أمر لن يحدث بين ليلة وضحاها، مؤكدًا أن الأمر طبيعي ويحتاج إلى بعض الوقت، معربًا عن أمله في الوصول إلى الانسجام المطلوب في أسرع وقت.

ويستعد ليفربول لبدء مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد، حيث يلتقي مع نيوكاسل يونايتد يوم 23 أغسطس.

ويأمل الفريق في الظهور بشكل قوي منذ بداية الموسم، خاصة مع التغييرات التي شهدتها صفوفه خلال فترة الانتقالات، وعلى رأسها تدعيم الخط الدفاعي.

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