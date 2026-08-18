بسبب العملة الصعبة.. الترجي يفسخ عقد عادل بالطيب بعد أسابيع من ضمه

أعلن نادي الترجي التونسي إنهاء تعاقده مع المهاجم عادل بالطيب، بعد تعثر الاتفاق بين الطرفين بشأن طريقة صرف راتب اللاعب، في ظل تمسكه بالحصول على مستحقاته بالعملة الصعبة.

وأوضح الترجي في بيان رسمي أن اللاعب، الذي يحمل الجنسية التونسية، أصر على تقاضي راتبه الشهري بالعملة الأجنبية، وهو ما لم يتوافق مع القوانين المنظمة للصرف في تونس، الأمر الذي دفع النادي إلى إنهاء العلاقة التعاقدية.

وكان الترجي قد تعاقد مع بالطيب خلال شهر يوليو الماضي، قادمًا من نادي أرجيش الروماني في صفقة انتقال حر، بعقد كان من المفترض أن يمتد حتى 30 يونيو 2028.

ويبلغ المهاجم التونسي من العمر 29 عامًا، وسبق له اللعب لعدد من الأندية الأوروبية في فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج وتركيا، قبل انتقاله إلى الدوري الروماني ثم العودة إلى تونس عبر بوابة الترجي.

وأكد النادي التونسي أن إنهاء العقد تم بالتراضي بين الطرفين وبشكل ودي، مع توجيه الشكر إلى اللاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنيًا له النجاح في تجربته المقبلة.

وبذلك تنتهي تجربة بالطيب مع الترجي سريعًا، قبل أن يخوض مشوارًا فعليًا طويلًا مع الفريق، بسبب الخلاف المتعلق بطريقة صرف مستحقاته المالية.