برلماني: ذكرى أكتوبر تجسيد حي لصلابة الإرادة المصرية

تقدم الدكتور هاني نبيل عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال القوات المسلحة المصرية الأبطال، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذه الذكرى الخالدة ستظل درساً تاريخياً متجدداً في الشجاعة والوطنية والقدرة على قهر المستحيل.



وأكد النائب هاني نبيل أن الاحتفال بنصر أكتوبر ليس مجرد إحياء لذكرى معركة عسكرية فاصلة، بل هو استدعاء لروح العزيمة والاصطفاف الوطني التي تحطمت أمامها كافة الصعاب، مشيراً إلى أن التحديات الجسيمة التي تمر بها المنطقة العربية والوضع الإقليمي الراهن يتطلبان منا اليوم أكثر من أي وقت مضى التمسك بذات الروح وقيم الانتماء والتكاتف خلف مؤسسات الدولة.



وأوضح عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعامل مع الملفات الإقليمية بحكمة بالغة ورؤية استراتيجية ثاقبة، توازن بامتياز بين جهود التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، وبين الحفاظ على جاهزية الدولة لحماية أمنها القومي وصون حدودها واستقرارها في محيط مضطرب.

استكمال مسيرة التنمية المستدامة يحتاجان إلى وعي وطني



وشدد "نبيل" على أن بناء مستقبل الوطن واستكمال مسيرة التنمية المستدامة يحتاجان إلى وعي وطني واعي وجهود مخلصة من أبناء مصر كافة، لافتاً إلى أن التحديات الراهنة تستوجب ترسيخ قيم العمل والإنتاج والانضباط التي أثبتت جدارتها في ملحمة أكتوبر وما تلاها من محطات تاريخية فاصلة.



وذكر أن دماء شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل استعادة الأرض والكرامة ستظل أمانة مقدسة في أعناق الجميع، مجدداً العهد على مواصلة العمل البرلماني والوطني لدعم مسيرة البناء والاستقرار، وثقة تامة في قدرة مصر وشعبها العظيم وجيشها الأبي على عبور كافة التحديات وصنع مستقبل مشرق للأجيال القادمة.