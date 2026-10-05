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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

روح أكتوبر لا تنتهي.. نواب البرلمان: تماسك المصريين وقوة الجيش مفتاح عبور التحديات

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن نصر أكتوبر لم يكن مجرد انتصار عسكري، وإنما نموذج خالد للإرادة والتخطيط والتكاتف الوطني، مشددين على ضرورة استلهام دروس النصر في مواجهة التحديات الراهنة ومواصلة البناء والتنمية وحماية الأمن القومي.

حازم الجندي: دروس أكتوبر حاضرة في مواجهة تحديات اليوم

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن انتصارات أكتوبر ستظل محطة فارقة في تاريخ مصر، بعدما أثبت المصريون قدرتهم على استعادة حقوقهم وحماية أرضهم مهما بلغت التحديات.

وقال الجندي إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى النصر استحضرت دروس أكتوبر وربطتها بواقع الدولة المصرية، مؤكدًا أن الإنجاز لا يتحقق إلا بالإرادة والتخطيط والعمل وتحمل المسؤولية.

وشدد على أن تماسك الجبهة الداخلية ووعي المواطنين يمثلان جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن القومي، لافتًا إلى أن جاهزية القوات المسلحة تمثل رسالة طمأنة وتؤكد ثبات العقيدة المصرية في حماية الحدود والمقدرات.

مجدي مرشد: تضحيات الجيش مصدر فخر للأجيال

أكد الدكتور مجدي مرشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن نصر أكتوبر سيظل علامة فارقة وتجسيدًا لقدرة المصريين على تجاوز أصعب التحديات.

وأوضح أن بطولات وتضحيات القوات المسلحة ستبقى مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، ودروسًا للأجيال الجديدة في التخطيط والإصرار والتضحية والعمل من أجل الوطن، مؤكدًا أهمية استلهام روح أكتوبر في مواجهة التحديات الحالية.

إليزابيث شاكر: روح أكتوبر طاقة للعمل والإنجاز

أكدت الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، أن ذكرى أكتوبر تمثل مصدر إلهام وفخر للمصريين، لما تحمله من دروس في الإرادة والعزيمة والعمل الجماعي.

وقالت إن روح أكتوبر ليست مجرد ذكرى تاريخية، وإنما قيمة وطنية يجب استحضارها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن النصر أثبت قدرة المصريين على تجاوز الصعاب عندما تتوحد الإرادة وتتكامل جهود الشعب ومؤسسات الدولة.

نواب: بناء المستقبل امتداد لانتصار أكتوبر

وشدد النواب على أن الاحتفال بذكرى أكتوبر يجب ألا يتوقف عند استعادة مشاهد النصر، وإنما يتحول إلى دافع لمواصلة العمل والإنتاج والبناء، مؤكدين أن حماية الوطن وبناء مستقبله مساران متكاملان، وأن تماسك المصريين يمثل أحد أهم عناصر القدرة على تجاوز التحديات.

ـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة مجلسي النواب والشيوخ انتصار عسكري

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