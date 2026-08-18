"طريقك لتكون حكماً حديثاً".. لجنة الحكام تطلق منصة جديدة ضمن خطة التطوير

أطلقت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبدالفتاح، منصة جديدة للحكام "THE WAY TO BE MODERN REFEREE" قبل انطلاق موسم 2026 - 2027.

وتتضمن المنصة مواد تعليمية للحكام لتوحيد القرارات، خلال مباريات الموسم.

كما تتضمن المنصة اختبارات يخضع لها الحكام دورياً، ويتم تقييمها من عصام عبدالفتاح.

حالات تحكيمية

وتنقسم الاختبارات إلى جزأين الأول نظري، والثاني حالات تحكيمية بالفيديو للشرح، وتوضيح تفاصيل حالات لمسة اليد، والتسلل، وإتاحة الفرصة، والأخطاء، وتقنية الفيديو.

التعديلات الجديدة

وتوضح المنصة التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم، والتي سيتم تطبيقها خلال الموسم المقبل.

وتوجد عبر المنصة برامج بدنية أسبوعية وشهرية للحكام للارتقاء بمستواهم، خلال فترات الموسم المختلفة، وكذلك برامج تطوير خاصة، من خلال المنصة للمقيمين ومحاضري الحكام.