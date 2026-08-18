قبل مواجهة برشلونة.. هل يغامر الأهلي بإمام عاشور؟

تسيطر حالة من الترقب على موقف إمام عاشور لاعب وسط الأهلي من المشاركة في المواجهة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني والمقرر إقامتها بعد غد الأربعاء على لقب كأس خوان جامبر في ختام معسكر الفريق الأحمر بإسبانيا استعدادًا للموسم الجديد.

وتحظى مواجهة برشلونة بأهمية خاصة داخل الأهلي باعتبارها الاختبار الأقوى للفريق خلال فترة الإعداد في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة في تحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة من اللقاء قبل العودة إلى القاهرة والاستعداد لانطلاق المنافسات الرسمية.

إمام عاشور.. سباق مع الزمن قبل مواجهة برشلونة

ويأتي موقف إمام عاشور على رأس الملفات التي تشغل الجهاز الفني للأهلي خلال الساعات الحالية بعدما غاب اللاعب عن المباريات الودية التي خاضها الفريق منذ بداية فترة الإعداد نتيجة الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم الأخيرة.

وخضع لاعب الوسط الدولي لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف منذ عودته إلى الأهلي بهدف استعادة جاهزيته البدنية تدريجيًا إلا أن مشاركته في مواجهة برشلونة لا تزال محل شك في ظل عدم وصوله إلى الجاهزية المطلوبة حتى الآن.

وعلى الرغم من عودة عاشور إلى التدريبات الجماعية بشكل تدريجي فإن اللاعب لم يحصل على عدد كافٍ من فترات التدريب بالكرة التي تسمح للجهاز الفني بالتأكد من قدرته على خوض مباراة قوية أمام برشلونة وهو ما يجعل قرار الدفع به أمام الفريق الكتالوني محفوفًا بالمخاطر.

استمرار الآلام يهدد مشاركة نجم الأهلي

ووفقًا لمصادر من داخل الأهلي فإن استمرار شعور إمام عاشور ببعض الآلام خلال الفترة الأخيرة يقلل من فرص ظهوره أمام برشلونة خاصة أن الجهاز الفني لا يرغب في اتخاذ أي قرار قد يؤدي إلى تفاقم الإصابة أو يتسبب في انتكاسة جديدة للاعب.

ويتعامل عموتة مع ملف عاشور بحذر شديد إذ يدرك أهمية اللاعب بالنسبة إلى خط وسط الأهلي لكنه في الوقت نفسه لا يريد المجازفة به في مباراة ودية مهما كانت قيمتها الفنية والجماهيرية.

ويبدو أن الاتجاه داخل الجهاز الفني يميل إلى انتظار الساعات الأخيرة قبل حسم الموقف بصورة نهائية على أن يخضع عاشور لتقييم طبي وفني جديد لتحديد مدى قدرته على المشاركة سواء منذ البداية أو كبديل أو استبعاده من الحسابات بشكل كامل.

لماذا يحتاج الأهلي إلى إمام عاشور أمام برشلونة؟

وتكمن أهمية عاشور في امتلاكه خصائص فنية تمنح الأهلي حلولًا مختلفة في وسط الملعب خصوصًا أمام فريق يعتمد على الاستحواذ والضغط العالي وسرعة نقل الكرة.

ويمتلك اللاعب القدرة على حمل الكرة والتقدم بها من الخطوط الخلفية إلى المناطق الهجومية إلى جانب قدرته على التسديد وصناعة الفرص والتحرك بين الخطوط وهي عناصر قد يحتاج إليها الأهلي بشدة أمام برشلونة.

لكن هذه المزايا لا تعني أن الجهاز الفني سيغامر باللاعب خاصة أن الموسم لم يبدأ رسميًا وسيكون من غير المنطقي تعريض أحد أهم عناصر الفريق لخطر الإصابة من أجل المشاركة في مباراة ودية.

عموتة في حيرة.. كيف يواجه برشلونة؟

ولا تتوقف حيرة الحسين عموتة عند موقف إمام عاشور إذ يعمل المدير الفني المغربي بالتوازي على حسم الشكل التكتيكي الذي سيخوض به الأهلي مواجهة برشلونة.

ويبحث عموتة عن الطريقة الأنسب لمواجهة فريق يمتلك قدرات هجومية وفنية هائلة خصوصًا أن الأهلي عانى خلال مبارياته الودية الأخيرة من بعض الأخطاء الدفاعية التي ظهرت بوضوح خلال مواجهة يوروبا التي انتهت بخسارة الفريق الأحمر بنتيجة 2-1.

وتفرض مواجهة برشلونة على المدير الفني للأهلي إعادة ترتيب حساباته خصوصًا فيما يتعلق بالتوازن بين الدفاع والهجوم وطريقة التعامل مع الاستحواذ الكتالوني إلى جانب تقليل المساحات أمام لاعبي برشلونة ومنعهم من الوصول بسهولة إلى الثلث الأخير.

محاضرات مكثفة قبل الاختبار الكبير

وبدأ عموتة بالفعل التحضير للمواجهة المرتقبة إذ عقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي في فندق إقامة الفريق بمدينة برشلونة شرح خلالها عددًا من النقاط الخاصة بالمباراة والأدوار المطلوبة من كل لاعب.

ومن المنتظر أن يواصل المدير الفني عقد المحاضرات خلال الساعات المقبلة من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الخطة ومعالجة الأخطاء التي ظهرت خلال مباريات الإعداد إلى جانب تعريف اللاعبين بطريقة التعامل مع السيناريوهات المختلفة التي قد تشهدها مواجهة برشلونة.

ويولي الجهاز الفني اهتمامًا خاصًا بالجانب الدفاعي في ظل قوة المنافس وتنوع الحلول الهجومية التي يمتلكها مع محاولة استغلال المساحات التي قد تظهر خلف دفاع برشلونة خلال انتقالاته الهجومية.

الأهلي يصل برشلونة ويستعد للظهور الأخير

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مدينة برشلونة بعد انتهاء المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي في مونتانيا والتي شهدت تنفيذ جانب كبير من البرنامج البدني والفني استعدادًا للموسم الجديد.

وخاض الفريق خلال معسكره عددًا من المباريات الودية بهدف رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين وتجربة أكثر من طريقة لعب قبل الوصول إلى الاختبار الأهم أمام برشلونة.

وحظيت بعثة الأهلي باستقبال مميز لدى وصولها إلى برشلونة وسط حالة من الاهتمام بالمواجهة المنتظرة التي تجمع الفريق المصري بنظيره الإسباني في مباراة كأس خوان جامبر.

ويختتم الأهلي تحضيراته للمباراة بخوض المران الأخير عشية اللقاء والذي سيشهد على الأرجح حسم الموقف النهائي لإمام عاشور إلى جانب الاستقرار على التشكيل والطريقة التي سيبدأ بها عموتة المباراة.

مواجهة برشلونة.. اختبار أخير قبل العودة إلى القاهرة

وتأتي مواجهة برشلونة في ختام معسكر الأهلي بإسبانيا قبل مغادرة البعثة الأراضي الإسبانية عقب المباراة مباشرة والعودة إلى القاهرة على متن طائرة خاصة.

ويرغب الجهاز الفني في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من اللقاء بعيدًا عن النتيجة باعتبار أن مواجهة فريق بحجم برشلونة تمنح اللاعبين والجهاز الفني فرصة حقيقية لاختبار مدى جاهزية الفريق أمام منافس من أعلى مستوى.