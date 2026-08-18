الحسين عموتة لم يستبعد إمام عاشور.. ومن الوارد إبعاده مؤقتًا لأسباب إدارية.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي إسلام محمد عن هوية حارس مرمى الأهلي في مباراة برشلونة الودية على كأس خوان جامبر، متحدثًا عن موقف إمام عاشور من المشاركة مع الفريق في اللقاء.

وقال إسلام محمد، خلال لقاء مع الإعلاميتين نهاد سمير وحياة قطوف، خلال برنامج «صباح البلد»، عبر قناة «صدى البلد»، «مدرب حراس المرمى الهولندي أبلغ الحسين عموتة أن محمد الشناوي هو الحارس الأول بالنسبة له، فمن الوارد أن نجد الشناوي هو الحارس الأساسي للأهلي أمام برشلونة».

وأردف قائلًا: «عموتة مقتنع جدًا بأحمد سيد زيزو كلاعب في منتصف الملعب، ومن الممكن جدًا أن يشارك في منتصف الملعب بجوار مروان عطية».

وحول موقف إمام عاشور مع الفريق، قال إسلام محمد: «الحسين عموتة لم يستبعد إمام عاشور، وهذا كلام لا أساس له من الصحة، ولكن هناك أمور إدارية لا علاقة لعموتة بها».

وأضاف إسلام: «من الوارد أن يكون قد تم إبلاغ الحسين عموتة بإبعاد إمام عاشور عن المشاركة مؤقتًا إلى حين انتهاء الأزمة الإدارية المتعلقة بتمديد تعاقده مع الفريق».

وتابع قائلًا: «من وجهة نظري الشخصية أن إمام عاشور لا يمثل شخصية الأهلي، وهو أحد أسباب مشاكل أوضة اللبس بالنادي».