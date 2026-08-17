إعلامي يكشف عن أخر تطورات أزمة تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

كشف الإعلامي كريم رمزي عن أخر تطورات موقف إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تجديد عقده مع القلعة الحمراء، مؤكدًا أن موقف اللاعب لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن.

وأوضح كريم رمزي أن إمام عاشور يتحدث في بعض الأوقات عن رغبته في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي، بينما يرسل في أوقات أخرى رسائل إلى مسئولي الأهلي تفيد بعدم ممانعته في الاستمرار وتجديد عقده مع الفريق.

وأشار إلى أن إمام عاشور طلب من وكيله التواصل مع مسئولي النادي الأهلي من أجل بحث ملف تجديد عقده، موضحًا أن اللاعب يرغب في تحسين المقابل المادي الذي سيحصل عليه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف كريم رمزي أن إمام عاشور يسعى للحصول على راتب أعلى من القيمة المحددة للاعبي الفئة الأولى داخل الفريق، وطلب من خلال وكيله رفع قيمة عقد الإعلانات الخاص به، وهو أحد الملفات التي تشهد نقاشًا في مفاوضات التجديد.

وتظل رغبة إمام عاشور بين الاستمرار مع الأهلي وخوض تجربة الاحتراف الأوروبي، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات المقبلة بين اللاعب وإدارة النادي بشأن المقابل المالي وبنود العقد الجديد.