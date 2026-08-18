قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة حتى نهاية الأسبوع وارتفاع تدريجي الأسبوع المقبل
"طريقك لتكون حكماً حديثاً".. لجنة الحكام تطلق منصة جديدة ضمن خطة التطوير
بسبب العملة الصعبة.. الترجي يفسخ عقد عادل بالطيب بعد أسابيع من ضمه
تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل
3 طلبات لدفاع صاحب بيت فاطم المتهم بهتك العرض والتحرش بالفتيات في أولى جلسات محاكمته | تفاصيل
الإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين على السفينة "ريم الخليج" في إيران
الخارجية: الإفراج عن بحارين مصريين محتجزين على سفينة «ريم الخليج» في إيران
ظواهر جوية لأول مرة.. دوامات ترابية ورملية تضرب بعض المحافظات| تحذير
أول ظهور لصاحب بيت فاطم المتهم بالاعتداء على فتيات في أولى جلسات محاكمته| صور
بدء أولى جلسات محاكمة صاحب بيت فاطم المتهم بالاعتداء على 4 فتيات | صور
قبل مواجهة برشلونة.. هل يغامر الأهلي بإمام عاشور؟
ارتفاع جماعي في أسعار الدولار منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بالبنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يستعين بفيديوهات هالاند لتطوير حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
إسراء أشرف

لفت المصري حمزة عبد الكريم الأنظار خلال فترة إعداد برشلونة للموسم الجديد 2026-2027، بعدما قدم مستويات مميزة مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.

وسلطت صحيفة “موندو” ديبورتيفو الإسبانية الضوء على تألق المهاجم الشاب، مشيرة إلى نجاحه في تسجيل 3 أهداف خلال المباريات الودية، من بينها هدفان في شباك برمنجهام سيتي.

وأوضحت الصحيفة أن حمزة يمتلك عددًا من الصفات التي يبحث عنها فليك في المهاجم الصريح، خاصة التحرك بشكل جيد داخل منطقة الجزاء، إلى جانب قدرته على المشاركة في بناء الهجمات.

وأشاد فليك بالمهاجم المصري عقب مباراة برمنجهام، مؤكدًا أهمية وجود المهاجم داخل منطقة الجزاء باستمرار، وهو الأمر الذي نجح حمزة في تنفيذه خلال اللقاء.

كما أشارت «موندو ديبورتيفو» إلى أن الجهاز الفني لبرشلونة أبدى إعجابه بقدرات اللاعب منذ بداية فترة الإعداد، خاصة خلال تدريبات إنهاء الهجمات والتحرك بدون كرة.

 

كيف يعمل برشلونة على تطوير حمزة؟

ويعمل الجهاز الفني لبرشلونة على تطوير بعض الجوانب في أداء حمزة، حيث استعان بمقاطع فيديو لمهاجمين كبار مثل إيرلينج هالاند وفيكتور جيوكيريس وصامويل إيتو، لمساعدته على تحسين تحركاته أمام المرمى.

ويأمل برشلونة في مواصلة تطوير المهاجم المصري ومنحه الخبرات اللازمة للتأقلم مع أجواء الفريق الأول خلال الموسم الجديد.

 

مواجهة خاصة أمام الأهلي

وتحمل مباراة برشلونة والأهلي في كأس خوان جامبر أهمية خاصة لحمزة عبد الكريم، خاصة أنها ستكون أول مواجهة له على ملعب كامب نو أمام ناديه السابق.

وسبق للمهاجم المصري المشاركة مع الفريق الأول للأهلي في 9 مباريات، قبل انتقاله إلى برشلونة، ليعود الآن لمواجهة فريقه السابق بقميص النادي الكتالوني، في مباراة ستكون محط أنظار الجماهير المصرية.

حمزة عبد الكريم حمزة عبدالكريم برشلونة الأهلي اخبار حمزة عبد الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

هويدا الغرباوي

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر.. وصل كام؟

رمضان

محمد رمضان يوجه رسالة لمصطفى كامل: ألف سلامة عليك يا نقيبنا الغالي

الزمالك

10 جنيهات ذهب ومكافأة.. كواليس جديدة عن خلاف ممدوح عباس وجون إدوارد بالزمالك

الحادث

كانوا قاعدين في الشارع.. سيدة تصدم أشخاصًا بسيارتها أثناء الرجوع للخلف بالإسكندرية

إمام عاشور

قفل القصة واللاعب مصاب.. موقف الأهلي النهائي من احتراف إمام عاشور

ترشيحاتنا

شقق الايجار التمليكي

تفاصيل طرح شقق الإيجار التمليكي في 11 منطقة.. الشروط والمحافظات المستهدفة

حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير الشامل.. وحقيقة تغيير اسمها

مخالفات المرور

تجنب الغرامات القانونية.. الاستعلام عن مخالفات السيارات وطرق السداد أونلاين

بالصور

نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها
نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها
نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

أحلام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها

احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد