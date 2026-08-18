برشلونة يستعين بفيديوهات هالاند لتطوير حمزة عبد الكريم

لفت المصري حمزة عبد الكريم الأنظار خلال فترة إعداد برشلونة للموسم الجديد 2026-2027، بعدما قدم مستويات مميزة مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.

وسلطت صحيفة “موندو” ديبورتيفو الإسبانية الضوء على تألق المهاجم الشاب، مشيرة إلى نجاحه في تسجيل 3 أهداف خلال المباريات الودية، من بينها هدفان في شباك برمنجهام سيتي.

وأوضحت الصحيفة أن حمزة يمتلك عددًا من الصفات التي يبحث عنها فليك في المهاجم الصريح، خاصة التحرك بشكل جيد داخل منطقة الجزاء، إلى جانب قدرته على المشاركة في بناء الهجمات.

وأشاد فليك بالمهاجم المصري عقب مباراة برمنجهام، مؤكدًا أهمية وجود المهاجم داخل منطقة الجزاء باستمرار، وهو الأمر الذي نجح حمزة في تنفيذه خلال اللقاء.

كما أشارت «موندو ديبورتيفو» إلى أن الجهاز الفني لبرشلونة أبدى إعجابه بقدرات اللاعب منذ بداية فترة الإعداد، خاصة خلال تدريبات إنهاء الهجمات والتحرك بدون كرة.

كيف يعمل برشلونة على تطوير حمزة؟

ويعمل الجهاز الفني لبرشلونة على تطوير بعض الجوانب في أداء حمزة، حيث استعان بمقاطع فيديو لمهاجمين كبار مثل إيرلينج هالاند وفيكتور جيوكيريس وصامويل إيتو، لمساعدته على تحسين تحركاته أمام المرمى.

ويأمل برشلونة في مواصلة تطوير المهاجم المصري ومنحه الخبرات اللازمة للتأقلم مع أجواء الفريق الأول خلال الموسم الجديد.

مواجهة خاصة أمام الأهلي

وتحمل مباراة برشلونة والأهلي في كأس خوان جامبر أهمية خاصة لحمزة عبد الكريم، خاصة أنها ستكون أول مواجهة له على ملعب كامب نو أمام ناديه السابق.

وسبق للمهاجم المصري المشاركة مع الفريق الأول للأهلي في 9 مباريات، قبل انتقاله إلى برشلونة، ليعود الآن لمواجهة فريقه السابق بقميص النادي الكتالوني، في مباراة ستكون محط أنظار الجماهير المصرية.