سعر رغيف الخبز المدعم ثابت عند 20 قرشًا.. التموين تحسم الجدل

في خطوة تستهدف استمرار استقرار منظومة الخبز المدعم، اعتمدت وزارة التموين والتجارة الداخلية التكلفة الجديدة لإنتاج رغيف الخبز، في ظل ارتفاع أسعار عدد من مستلزمات الإنتاج، مع التأكيد على عدم تحميل المواطن أي زيادات جديدة.

وتواصل الوزارة تطبيق منظومة الخصم المباشر للمخابز بهدف تطوير آليات السداد والتسويات المالية وتعزيز الرقابة على المنظومة.

سعر رغيف الخبز

الخبز

أكد خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، أن وزير التموين اعتمد التكلفة الجديدة لإنتاج رغيف الخبز المدعم، مشيرًا إلى أن سعر الرغيف للمواطن سيظل ثابتًا عند 20 قرشًا دون أي زيادة.

وقال فكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من ماسبيرو»، عبر «القناة الأولى المصرية»، إن تكلفة إنتاج رغيف الخبز شهدت ارتفاعًا نتيجة زيادة أسعار عدد من مدخلات الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية التي يتحملها أصحاب المخابز.

الدولة تتحمل الزيادة في تكلفة الإنتاج

الخبز

وأوضح رئيس شعبة المخابز أن اعتماد التكلفة الجديدة يأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على مستلزمات إنتاج الخبز، مؤكدًا استمرار الدولة في تحمل جانب كبير من التكلفة، بما يضمن الحفاظ على سعر الرغيف المدعم وعدم زيادة الأعباء على المواطنين.

تطوير منظومة السداد للمخابز

من جانبه، أكد أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة، أن منظومة الخصم المباشر الخاصة بالمخابز المدعمة تمثل إحدى أهم خطوات تطوير منظومة الخبز.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الهدف من المنظومة الجديدة لا يقتصر على تغيير آلية السداد، وإنما يستهدف بناء منظومة مالية أكثر كفاءة وانضباطًا، تعتمد على الحوكمة والربط الإلكتروني بين جميع أطراف المنظومة.

75% من التسويات الإلكترونية تسير بانتظام

وأشار أبو الغيط إلى أن المنظومة، التي دخلت حيز التنفيذ منذ 14 يومًا، تشهد انتظامًا في العمل، مع وجود بعض الملاحظات والحالات الفردية التي يتم التعامل معها من خلال غرف العمليات والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.

وأكد أن 75% من آليات التسويات الإلكترونية تسير بانتظام، بينما يجري التعامل مع الحالات المحدودة التي تواجه مشكلات، بهدف الوصول إلى استقرار كامل للمنظومة.

شكاوى أصحاب المخابز

وأوضح مساعد وزير التموين أن بعض الشكاوى قد تكون مرتبطة بالحسابات البنكية أو بآليات محددة تحتاج إلى تدخل، مؤكدًا أن الوزارة تستقبل شكاوى أصحاب المخابز وتعمل على فحصها وحلها في أسرع وقت.

وأضاف أن هناك تواصلًا مستمرًا على مدار الساعة بين الشعب العامة للمخابز وغرف تسوية المستحقات والجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بسرعة التدخل لإزالة أي عقبات تواجه أصحاب المخابز.

استمرار تطبيق منظومة الخصم المباشر

وشدد أبو الغيط على استمرار الوزارة في تطبيق منظومة الخصم المباشر، باعتبارها خطوة تستهدف حوكمة منظومة تداول المنتجات وتعزيز كفاءة عمليات السداد والتسويات المالية.