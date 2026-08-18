قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب العملة الصعبة.. الترجي يفسخ عقد عادل بالطيب بعد أسابيع من ضمه
تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل
3 طلبات لدفاع صاحب بيت فاطم المتهم بهتك العرض والتحرش بالفتيات في أولى جلسات محاكمته | تفاصيل
الإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين على السفينة "ريم الخليج" في إيران
الخارجية: الإفراج عن بحارين مصريين محتجزين على سفينة «ريم الخليج» في إيران
ظواهر جوية لأول مرة.. دوامات ترابية ورملية تضرب بعض المحافظات| تحذير
أول ظهور لصاحب بيت فاطم المتهم بالاعتداء على فتيات في أولى جلسات محاكمته| صور
بدء أولى جلسات محاكمة صاحب بيت فاطم المتهم بالاعتداء على 4 فتيات | صور
قبل مواجهة برشلونة.. هل يغامر الأهلي بإمام عاشور؟
ارتفاع جماعي في أسعار الدولار منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بالبنوك
بعد عودتها لـ 14 شخصًا.. حالات رد الجنسية المصرية طبقا للقانون
الناتو يعزز قدراته لمواجهة الطائرات المسيرة خلال تدريبات في لاتفيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية تحذر إثيوبيا: ضبط النفس المصري ليس ضعفًا.. وأمن النيل خط أحمر

النائبة وفاء رشاد
النائبة وفاء رشاد
حسن رضوان

أدانت النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، التصريحات الإثيوبية الأخيرة بشأن التحكم في تدفقات مياه النيل والمضي قدمًا في إنشاء سدود جديدة، مؤكدة أن مصر لن تقبل بأي حال من الأحوال فرض أمر واقع أو إخضاع حقوقها المائية لإرادة طرف واحد.

وقالت “رشاد” إن استمرار مصر لسنوات في تبني مسار التفاوض والحوار لم يكن ضعفًا أو تهاونًا، وإنما انطلاقًا من مسئولية دولة تحترم القانون الدولي وتسعى إلى حماية مصالحها بالحكمة والعقل.

«ضبط النفس ليس ضعفًا»

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن النهج المصري القائم على التفاوض لا يعني القبول بسياسة فرض الأمر الواقع، مؤكدة أن حقوق مصر المائية ليست قابلة للمساومة، وأن الأمن المائي يمثل قضية أمن قومي وحقًا وجوديًا للشعب المصري.

وأضافت أن نهر النيل مورد مشترك لشعوب دول الحوض، ولا يجوز تحويله إلى أداة للضغط أو وسيلة للهيمنة على دول المصب، محذرة من أن أي إجراءات أحادية تتعلق بتدفقات المياه أو إنشاء منشآت مائية جديدة دون اتفاق يحفظ حقوق ومصالح دول المصب تمثل تصعيدًا خطيرًا.

 

«مصر لا تُبتز»

وأكدت وفاء رشاد أنه على إثيوبيا أن تدرك أن الدولة المصرية لا تقبل الابتزاز، وأن صبرها وتمسكها بالحلول الدبلوماسية لا يعنيان التنازل عن حقوقها.

وأوضحت أن مصر لن تسمح لأي طرف بفرض واقع يهدد مواردها المائية أو يعرض حياة المواطنين ومصالح الدولة للخطر، مشددة على أن حماية الأمن المائي تأتي في مقدمة أولويات الأمن القومي المصري.

 

التنمية حق.. والإضرار بالآخرين مرفوض

وأشارت النائبة إلى أن مصر لا تعارض حق الشعب الإثيوبي في التنمية، ولا ترفض إقامة المشروعات التي تحقق مصالح شعوب المنطقة، لكنها ترفض أن تتحول التنمية إلى ذريعة للإضرار بحقوق دول أخرى أو استخدام المشروعات المائية لفرض الهيمنة والتحكم في مورد مائي عابر للحدود.

 

تحذير من تداعيات الإجراءات الأحادية

وحذرت “رشاد” من أن استمرار الإجراءات الأحادية لن يؤدي إلى فرض الإرادة الإثيوبية على مصر، وإنما سيزيد من تعقيد الأزمة ويهدد فرص بناء علاقات مستقرة بين دول حوض النيل.

وأكدت أن التفاوض لا يعني الاستسلام، وأن تفسير ضبط النفس المصري باعتباره عجزًا يعكس قراءة خاطئة لطبيعة الدولة المصرية وإرادة شعبها.

 

مصر تحتفظ بحقوقها في حماية أمنها المائي

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن مصر تحتفظ بكامل حقوقها في الدفاع عن أمنها القومي ومصالح شعبها، واتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية التي يكفلها القانون الدولي لمواجهة أي تحركات أحادية من شأنها الإضرار بحقوقها المائية.

واختتمت وفاء رشاد بالتأكيد على أن مصر لا تسعى إلى الصراع، لكنها لا تخشى مواجهة أي تهديد لأمنها المائي، وأن مياه النيل حق مشترك لشعوب دول الحوض، مع ضرورة احترام حقوق دول المصب وعدم تحويل المياه إلى وسيلة للتحكم في مستقبل الشعوب.

ضبط النفس أمن النيل خط أحمر النائبة وفاء رشاد مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

هويدا الغرباوي

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر.. وصل كام؟

رمضان

محمد رمضان يوجه رسالة لمصطفى كامل: ألف سلامة عليك يا نقيبنا الغالي

الزمالك

10 جنيهات ذهب ومكافأة.. كواليس جديدة عن خلاف ممدوح عباس وجون إدوارد بالزمالك

الحادث

كانوا قاعدين في الشارع.. سيدة تصدم أشخاصًا بسيارتها أثناء الرجوع للخلف بالإسكندرية

إمام عاشور

قفل القصة واللاعب مصاب.. موقف الأهلي النهائي من احتراف إمام عاشور

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

منال عوض: غلق 28 محلًا مخالفًا بأحياء شبرا و الأزبكية وعابدين

جانب من الزيارة

رداد: مركز تدريب متخصص في السيارات الكهربائية لتلبية احتياجات سوق العمل الألماني

البنك الزراعى

رئيس التجزئة المصرفية: كوادر البنك الزراعي المصري وراء تحقيق نتائج استثنائية في القروض الشخصية

بالصور

نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها
نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها
نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

أحلام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها

احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد